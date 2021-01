-- ¿Mienten a un juez federal? -- Inicia la guerra de Morena contra todos

AUDIENCIA.- Seguramente la atención del Gobierno del Estado, en especial de la Fiscalía General y de la Consejería Jurídica, estará sobre lo que suceda mañana, jueves, en la Corte Federal de Florida, en la que se llevará desde muy temprano la audiencia final de extradición del exgobernador César D.J.

PRISIÓN.- El exmandatario, quien el pasado 8 de enero cumplió seis meses de estar recluido en una prisión de seguridad en esa ciudad norteamericana, es requerido en México para enfrentar delitos por los que se le giraron 21 órdenes de aprehensión: 20 del fuero común y una del federal.

TRIBUNALES.- Comentan que la autoridad estatal tiene bastante confianza en que el exgobernador será extraditado, en vista de la solidez de los cargos presentados en su contra, tan es así que ya se tiene proyectado un espacio en el que pueda permanecer con seguridad, durante el desarrollo de los procesos que, aseguran, va a enfrentar en los tribunales de Chihuahua.

PENAL.- Fuentes muy bien informadas aseguran que tanto la alcaldesa con licencia Maru Campos como su secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui, mintieron en juicio de amparo para no acudir ante el juez penal a enfrentar cargos por presuntos hechos de corrupción. Y es que la Fiscalía Anticorrupción y la FGE, en noviembre y diciembre del año pasado, ejercitaron acción penal ante los tribunales penales de Chihuahua en contra de los ya mencionados.

JUEZ.- Estas mismas fuentes refieren que como no fueron favorecidos en amparos tramitados en la ciudad de Chihuahua a fines del año pasado, pues no accedieron a su petición de evitar su comparecencia ante el juez penal, “falsearon hechos para conseguir que el juez cuarto de Distrito en Ciudad Juárez” conociera la misma demanda estudiada en la capital, “y de forma irregular ordenara al Tribunal Superior de Justicia que dichas personas no podían ser presentadas ante el juez mientras el amparo se resolvía”.

DELITO.- Pues bien, los conocedores del derecho penal explican que de ser cierto esto, tales falsedades pueden constituir delitos federales, y tendrán que ser investigados por el Ministerio Público federal.

REVISIÓN.- Por lo anterior, dicen que este caso debe ser revisado por el Consejo de la Judicatura Federal, tras la actuación del juez cuarto de Distrito en Ciudad Juárez, pues le era prohibido recibir una demanda de amparo que ya estaba siendo resuelta por otro juez federal en Chihuahua capital.

AMPARO.- Pero además, como es bien sabido en el mundo de los abogados, un juez de amparo no tiene facultades para suspender un proceso penal e impedir que las personas enfrenten cargos por delitos, pues el juicio de amparo no es un instrumento de impunidad, según ha resuelto la propia SCJN en la Ciudad de México.

ACTOS.- Explican –las fuentes- que “los hechos imputados corresponden a su actuación como diputados locales, por recibir (presuntamente) sobornos con dinero público para apoyar a César Horacio en sus solicitudes en el congreso”, pero además “los otros, se refieren a dádivas recibidas por Maru como alcalde de Chihuahua capital, para beneficiar a proveedores del Municipio en las contrataciones”.

RESPONSABILIDAD.- Los amparos señalados son de consulta pública en el sistema informático de los jueces federales, identificados como 542/2020 y 584/2020. Por ello, dicen los que saben que faltó mejor asesoría y mayor cuidado del prestigiado despacho de abogados de ambos actores políticos, pues “mentir ante un juez de amparo y hacerlo mentir” es un grave problema legal, incluso con responsabilidad penal.

SALUDOS.- Ayer por la tarde, el precandidato de Morena a la gubernatura, Juan Carlos Loera de la Rosa, desde la plaza de Armas, tuvo a bien tomar el micrófono para en su arranque de precampaña, dirigido a la militancia guinda, para enviar atentos saludos tanto a propios como extraños, pues hizo mofa precisamente de que él no camina por las calles con un amparo bajo el brazo.

SALUDOS I.- Pero además de enviar estos saludos, se dirigió al personal de Palacio de Gobierno, a quienes dijo tienen ya el tiempo contado, pues saldrán e ingresará Morena por la puerta principal, y ya con el brazo caliente y la barra servida también entre líneas le terminó por enviar saludos a los “arribistas” con los que todavía carga Morena, algunos de ellos con una curul o escaño en el Legislativo. Por cierto, prácticamente el anfitrión fue el diputado Miguel Colunga y no el profe Martín Chaparro.

CAMBIO.- En Cuauhtémoc se espera que el próximo proceso electoral traiga un cambio importante, ya que aseguran que Lupita Pérez puede convertirse en la primera mujer presidenta municipal, además de un cambio generacional muy necesario; mujer con oficio político y experiencia, dos veces sacrificada en el PRI por el exgobernador César Horacio, decidió separarse de ese partido y participar en una organización ciudadana.

CAMBIO I.- Lupita Pérez habrá de anunciar la decisión de cuál invitación acepta de las propuestas efectuadas por diversos partidos, una vez que atienda entrevista a realizarse en la Ciudad de México, las definiciones están ya muy próximas y se sabrá finalmente por cuál partido estaría compitiendo, lo que es casi un hecho es que aparecerá en la boleta este junio próximo.

LLEGADA.- Lo que ya se veía venir, aquí en la capital, la ex diputada local del PAN Nadia Siqueiros fue anunciado ayer formalmente como un nuevo cuadro que llega a Movimiento Ciudadano, que seguramente será bien utilizado como una carta por el Distrito 12 local, del cual ya fue diputada, en términos generales le fue bien, pero al final no tuvo la mejor de las salidas en el albiazul, por roces con las feministas en el gobierno estatal.