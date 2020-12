--Preparan protocolo “censura” en FGE para proteger a criminales --”Nómina secreta” selectiva

CENSURA.- Resulta que la dirección jurídica de la Fiscalía General del Estado está preparando un protocolo para “protección de los derechos humanos de los criminales”; así es, un plan para evitar conocer los rostros, los nombres y cualquier identidad de algún delincuente para “velar” por sus derechos.

CENSURA I.- Esta idea fue elaborada ni más ni menos que por el "fiscal" de Derechos Humanos, Francisco González Arredondo, quien analizó que es necesario más protección para el criminal, para que no sea identificado a la hora de que se emitan los comunicados oficiales o demás información de los casos más relevantes en el estado, y planea que se le cubra todo el rostro a los presuntos homicidas, secuestradores y violadores para no vulnerar su integridad.

CENSURA II.- Lo que no conoce el fiscal “especializado”, según él, en derechos humanos, además de la comunicación, es el salvaguardar y priorizar a las víctimas de los delitos, pues no existe alguna instrucción de corte internacional que haga reservar la identidad y todo el rostro de los detenidos, más la presunción de inocencia que existe en el contexto nacional. No queda claro cómo inclusive para estudiosos del derecho, González es un ejemplo a seguir; andan muy mal orientados, definitivamente.

CENSURA III.- Si el fiscal general César Augusto Peniche aprueba este protocolo de censura, se terminará la información con la sociedad, no se revelarán nombres, cantidades, origen, ni nada que se haya obtenido de evidencia en su contra, así haya participado en una masacre y detenido en el lugar de los hechos, se protegerá toda la información.

OLVIDO.- No cabe duda de que en muchas de las ocasiones los que dirigen aparatos relacionados con derechos humanos se han preocupado más por velar por la integridad de los presuntos responsables antes que voltear a ver a las víctimas, pues cada vez será más difícil para éstas identificar a sus agresores, porque se prohibirá y reservará información de ellos.

NÓMINA.- Hablando de delincuentes, en estos días continuarán las órdenes de aprehensión por el tema de la “nómina secreta” y conforme pasan los días, se siguen revelando más nombres y los montos de cientos miles de pesos que recibieron algunos de parte del exgobernador.

NÓMINA I.- Aunque se ha actuado en contra de varios involucrados, algunos han comenzado a cuestionar el retardo que han tenido los casos que se han hecho públicos, pero también aquellos casos allegados al gobernador Javier Corral Jurado, pues existe un diputado que aún no se ha reportado con la devolución del dinero y además es muy cercano al gobernador.

NÓMINA II.- También se ha cuestionado la facilidad con que varios han comenzado a regresar el dinero y algunos que recibieron menos cantidades les “cayó” todo el peso de la ley y sin ningún criterio de oportunidad; mientras que otros que acumulan más de 2 millones lograron librar la cárcel al regresar el recurso.

NÓMINA III.- Aún faltan más de 80 personalidades que serán llamadas ante la justicia del estado, incluso se habla de algunos personajes del ámbito nacional ligados con el PRI, así como otros empresarios locales, políticos, exdirigentes de partido y otros muchos más que, de 2011 a 2016, pasaban a cobrar su “apoyo extraordinario”.

REGISTROS.- El pasado fin de semana se caracterizó por los registros de quienes podrán ir a la precampaña por la gubernatura del estado en enero, desde luego de los partidos de mayor presencia política y electoral en la entidad. El viernes se registraron por el PRD, Pavel Aguilar Raynal y por el PAN, el senador con licencia Gustavo Madero Muñoz.

REGISTROS I.- Ayer domingo la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, con un gran despliegue de seguidores de varios municipios del estado, presentó su formal registro, en una clara competencia contra Madero de ver quién pudo presentar más votos y lograr más acarreados, ya saben quién ganó este primer round.

FALTA.- Maru Campos brincó su primer tope, en esa campaña que han denominado “Hasta donde tope”, luego de las acusaciones y proceso legal en su contra, más el amparo provisional que tiene en su favor para no ser detenida. El capítulo de registros en el PAN estaría concluido, salvo que el exdirector de la Coesvi, Carlos Borruel Baquera, se anote de última hora, e incluso hasta el diputado federal Mario Mata, quienes públicamente han manifestado su interés por buscar la candidatura.

GUINDA.- Morena ya realizó su registros, ocho en total, por lo que este partido podría estar en posibilidades de dar a conocer a su precandidato en esta misma semana.

PARRAL.- Finalmente en el tema de los registros, el alcalde de Parral con licencia, Alfredo Lozoya Santillán, lo estaría haciendo el próximo día 19 por Movimiento Ciudadano. Él no tiene competencia en este partido.

RESTO.- Del resto de los partidos, los pequeños, no han señalado fechas y mucho menos candidatos, por lo que seguramente la mayoría de ellos, estarán en alianzas, principalmente con el PAN y Morena.