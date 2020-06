- Saca la casta Ricardo Huerta -Se avecina batalla campal - Alito Moreno en Chihuahua

DETALLES.- A partir de esta semana se abre la discusión vía plataforma digital en el Congreso del Estado, sobre la reforma electoral nos cuentan, cuya entrega se asume será prácticamente en horas, pues algo pasó y no llegó durante el fin de semana como se había anticipado; según trascendió el retraso fue por ciertos detalles que se tenían que afinar, tal vez derivados del foro virtual o Webinar que con este tema se desarrolló con la participación de jóvenes panelistas.

JÓVENES.- Y es que el gobernador, Javier Corral, participó el pasado viernes por la tarde como moderador en ese foro digital denominado “Reforma para elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias”, con jóvenes de diferentes localidades del país, así como de nuestra capital.

JÓVENES I.- Al respecto de ese panel que fue plural, por la ideología y pensamiento de las personas participantes, se puede decir que resultó interesante el conocer las opiniones de hombres y mujeres que desde su perspectiva de juventud hablaron sobre el tema de la reforma, la actividad política y la participación ciudadana, con opiniones desde la necesidad de democratizar la vida interna de los partidos, incluso, hasta el dejar las cosas tal y como están en nuestra entidad.

JÓVENES II.- Hubo mayormente coincidencias en algunos conceptos e ideas, como el transformar el actual sistema de partidos para abrirlos a la ciudadanía, eliminar candidaturas ligadas a intereses de grupo, favoritismos a ciertas familias y las del clásico “dedazo”, así como la necesidad de contar con una participación ciudadana más informada y que los institutos políticos escuchen a las personas y se reduzca la brecha existente entre ambas partes.

ELECCIONES.- Por su parte Corral Jurado aseguró que la reforma no tiene ninguna dedicatoria en contra de algún partido, ni está diseñada en favor de alguno, pues es de aplicación general y que en ésta se contempla la elección de candidatos independientes, así como las de regidores mediante demarcación territorial, con la particularidad de proponer en este caso una reducción del 50% en el número de los integrantes de los ayuntamientos.

ACERTADO.- Sin duda fue el secretario estatal de Acción Juvenil, Ricardo Huerta, quien después del foro recibió mensajes y llamadas de muchos ciudadanos albiazules, pues su participación a decir propios y extraños fue la más acertada, supo expresar el sentir de la militancia panista -sobre todo juvenil, pues los tomó en cuenta previo a su participación-, sin dejar de mencionar la solicitud al mandatario para que la propuesta de reforma sea discutida en el seno del partido de don Manuel Gómez Morín.

ACERTADO I.- Huerta fue lo suficientemente maduro para realizar esta solicitud, quien sin titubear pidió al primer panista del estado continúe en su lucha, primero por preservar la democracia y segundo por querer trasladarla a un mejor escenario, “muchos de los problemas de corrupción Javier Corral los ha enfrentado sin importarle comprometer su propia vida en esta tarea”, por ello lo exhortó a dialogar, escuchar y discutir con simpatizantes, militantes, secretarios y líderes de Acción Nacional, pues recordó que se requiere primero el apoyo interno para poder salir avante en dicho proyecto legislativo.

ENTREGA.- De no darse otro cambio en la cita para la entrega del documento con la iniciativa, que se espera que sea a más tardar durante el transcurso de este lunes, se abrirá paso a la discusión en la Torre Legislativa para los cambios que se crean convenientes para su aprobación, o en su caso la negativa, según lo estimen los legisladores que tienen como fecha límite para su decisión el 30 de junio del presente.

COCENTRO.- Vaya revuelo que ocasionaron los comunicados y declaraciones de Joan Sarroca, presidente de la asociación de Comerciantes del Centro, pues anunciaba que ya estaban listos para reactivarse mañana lunes, decisión que aseguró no fue nada fácil tomar, por lo que ya advirtió y al menos los más de 200 agremiados a Cocentro harán lo propio.

COCENTRO I.- Los invitó a tomar todas las medidas de sanidad para que puedan tener sus negocios abiertos, pero además les pidió que de llegar alguna autoridad le avisaran para poder trasladarse y llevar a cabo un diálogo evitando los golpes -situación que se antoja difícil-, aunque ya la Secretaría General de Gobierno lo advirtió y estarán clausurando todo negocio abierto que se encuentre en la categoría de no esenciales, dado que seguimos en color rojo del semáforo epidemiológico estatal.

COCENTRO II.- Sin duda esta situación sólo podrá acabar de dos maneras: que haya un diálogo entre la autoridad estatal y los agremiados de dicha organización para llegar a un acuerdo y reabrir el 15 de junio (tal como sucedió con Canaco), o bien que no haya diálogo y se confronten este lunes, entrando a un juego de vencidas que nadie desea perder.

DEPORTISTAS.- En este mismo orden de ideas mañana el diputado del PAN, Miguel La Torre, estará solicitando al Gobierno del Estado -durante la sesión del Legislativo-, la apertura de los centros deportivos, unidades deportivas y gimnasios públicos y privados, tema que ha venido trabajando no sólo en la ciudad, sino con gente de diferentes partes del estado, pero que además conoce de cerca, pues lleva ya casi cinco años recorriendo su distrito y la ciudad entera, conoce bien las colonias y los barrios, ya no le cuentan las muelas.

DEPORTISTAS.- Son tres causas principales las que argumenta el diputado para la reactivación de los espacios deportivos: preparación de los atletas de alto rendimiento, apoyar a los dueños de gimnasios y para aquéllos que procuran hacer ejercicio está comprobado -refiere su iniciativa-, fortalecen su sistema inmunológico; iniciativa que viene respaldada por más de 100 gimnasios de la capital, atletas profesionales y amateurs, entrenadores y demás, veamos qué respuesta recibe por parte de la autoridad estatal.

ALITO.- Hoy a las 12:00 horas el Comité Directivo Estatal del PRI, a cargo de Omar Bazán, estará teniendo un Webinar a través de Zoom, que han intitulado “A un año del triunfo, estamos listos” en el que se espera la intervención de Alejandro “Alito” Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

ALITO I.- Según nos cuentan los enterados, serán decenas de militantes y simpatizantes de varios municipios de la entidad quienes se conecten al diálogo virtual, quienes encabezados por Bazán y Moreno tratarán temas relacionados al proceso electoral que se avecina, a los apoyos que el tricolor ha entregado durante la pandemia, a señalar a los actuales gobiernos y a proponer lo que sigue para ellos en su agenda interna y externa.



