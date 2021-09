--TEPJF, golpe y sobadita a la lista de “pluris” --Sangre nueva y no tanto en el Poder Legislativo

PRUEBA.- Como una prueba de lealtad, calificaron hasta los que no son panistas, la rueda de prensa brindada ayer por los excorralistas y exmaderistas, hoy diputados electos Luis Aguilar y Carlos Olson, quienes en representación del equipo de transición del gobierno estatal entrante, expusieron la verdadera crisis financiera por la cual atraviesa el estado.

PARTICIPACIONES.- De entrada, desmintieron a su antiguo jefe, el mandatario estatal Javier Corral, al señalar que gastó mil 800 millones de pesos de la próxima administración, no explicaron en qué los usó, sólo que ya no están y eran recursos que ya no le correspondían.

DEUDA.- Además, puntualizaron que la deuda pública supera los 64 mil millones de pesos y para rematar aseveraron que a proveedores se les adeuda más de 10 mil millones. Olson San Vicente solía desempeñarse como subsecretario del gobierno de Corral, mientras Aguilar Lozoya como secretario de Desarrollo Social.

SOLOS.- Lo que más llamó la atención en la rueda de prensa es que los exfuncionarios estuvieran solos, sin el coordinador del equipo de transición, Luis Serrato, ni los integrantes del área de Finanzas: Ernesto Cordero, José Granillo, Amanda Córdova y María Álvarez, entre otros.

***

INDIGNIDAD.- En respuesta, el gobernador Javier Corral señaló que la información proporcionada por sus excolaboradores, es errónea, está distorsionada y lo atribuyó a su desconocimiento de las finanzas estatales. Si así fuera –subrayó— la entidad estaría prácticamente en quiebra. “No debe llegar a tanto la indignidad política”, puntualizó.

INFORME.- Ante la polémica desatada, Corral Jurado dijo que el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez y el coordinador de Gabinete, Jesús Mesta Fitzmaurice, detallarán la situación financiera a la ciudadanía, que corresponde con los datos entregados al equipo de transición del nuevo gobierno.

***

PLURIS.- Tal como El Heraldo de Chihuahua publicó hace un par de semanas –luego de un ejercicio elaborado con base en las leyes electorales—, la lista de los diputados locales plurinominales, así quedó integrada con la resolución de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

PLURIS II.-Al resolver sobre las 16 impugnaciones promovidas por actores y partidos en Chihuahua, prevaleció la fórmula usada por el Instituto Estatal Electoral (IEE). Así, se quedan con su curul: Diana Pereda del PAN, Francisco Sánchez de MC, Ivonne Salazar del PRI, Oscar Castrejón y Benjamín Carrera ambos de Morena.

PLURIS III.- Se suman a Omar Bazán y Georgina Zapata del PRI, Rosa Isela Martínez y Gabriel García del PAN, Ilse García Soto de MC y Adriana Terrazas de Morena.

LECCIÓN.- Y se quedan en el camino Roberto Lara del PAN, Ana Lucía Baduy de MC, Ana Luisa Rojas de Morena y Alfonso Pérez del PRI. Básicamente el TEPJF asentó en su resolución: Los consejeros del IEE deberían ser quienes funjan como magistrados del Tribunal Estatal Electoral (TEE) y los magistrados volver a cursar la materia de Derecho Electoral.

DOBLEZ.- Según juristas, en el TEE “doblaron” demasiado los lineamientos y leyes en la materia, en cambio al IEE sólo le “corrigieron” a dos de su propuesta inicial.

***

CONGRESO.- Hoy precisamente estarán tomando protesta los 33 diputados –algunos nuevos y otros reelectos— quienes conformarán la LXVII Legislatura, en punto de las 11 horas en el recinto oficial, a puerta cerrada, ya que la sesión se transmitirá vía redes sociales. Llegan las bancadas parlamentarias, hasta el momento, con buen ánimo para dar inicio a los trabajos, que tienen más de un año detenidos.

PRESIDENCIA.- La Mesa Directiva será presidida por el diputado panista Mario Vázquez Robles, quién la próxima semana habrá de tomarle protesta a la gobernadora electa María Eugenia Campos Galván. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) estará encabezada por el diputado Cuauhtémoc Estrada, coordinador de la bancada de Morena.

MEDULAR.- Aunado a las Comisiones, son las Secretarías de Administración y la de Asuntos Legislativos las que estarán en juego, sobre todo para los grupos internos del PAN.

PRIISTAS.- Si la agenda no cambia, hoy se estarán reuniendo el presidente del CDE del PRI, Alejandro Domínguez y el diputado Omar Bazán Flores, para intercambiar varios temas y vaya que son bastantes, pues tienen meses sin sentarse a dialogar, por las obvias diferencias entre ambos políticos pero urgen los acuerdos.