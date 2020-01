Recurren más hombres a tratamientos estéticos

En los últimos diez años se registró un aumento en los pacientes masculinos en el uso de tratamientos estéticos hasta de un 10%, con un aceleramiento en el último quinquenio, quienes han optado por diversos recursos para verse mejor y más jóvenes, desde los quirúrgicos hasta otros que son mínimamente invasivos que son inyectados, rellenos y otros no invasivos que se hacen con aparatos, radiofrecuencia, químicos o con cremas.

Así lo detalló el doctor Ricardo Baca Martínez, presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos en el Estado de Chihuahua, quien mencionó que en el caso de los hombres, lo que más solicitan es cirugía de párpados, cirugía de nariz y tratamientos para reducir la grasa abdominal.

El doctor Baca puntualizó que hay de un 15 a un 20% de los pacientes que atiende en cuestiones estéticas son de sexo masculino; en cuestiones laborales, como lesiones de mano, heridas en el trabajo, sí es mayor la atención al paciente masculino que a mujeres.

“La mayor parte está en cirugía de párpados, a partir de los 30 años hacia arriba empiezan los cambios importantes en esa zona, puede sobrar piel, puede acumular grasa, puede haber arruguitas que se puedan tratar con la aplicación de toxina botulínica, con algunos rellenos para los pliegues nasogenianos, remoción de lunares, y cada vez vemos más spas mixtos, que antes eran únicamente para mujeres y ahora aceptan que el sexo masculino está buscando también una mejor apariencia en la piel, más sana, con menos arrugas, y se hace tratamientos faciales, peeling, hidratación de piel, buscan sus cremas, sus rellenos, entre otros”, dijo el especialista.

Así mismo señaló que el incremento en atención a pacientes masculinos en cuestión de tratamientos plásticos obedece a la demanda de este sector poblacional, que redunda en el beneficio de que existan mejores servicios y se esmere la calidad de éstos.

“Muchas veces los pacientes masculinos buscan resultados un poco más naturales, que sean más rápidos y cosas menos agresivas, porque tal vez, socialmente esté menos aceptado que un hombre se haga cambios”, explicó el presidente del cuerpo colegiado.

En ese contexto, advirtió que la misma sociedad es la que implica el verse mejor, de menor edad, esto tiene que ver también con el pronóstico de vida, que ha subido de 60 años a los 80; ese periodo de vida que hay alargamiento de posibilidad de sobrevida también hay una necesidad de verse mejor.

“Quienes nos dedicamos a la salud, porque esta es una cuestión de salud, vemos cómo impacta en sus relaciones sociales, en su seguridad, en su entorno, incluso en lo laboral, cómo se vea, porque eso transmite cómo se siente y da mayor seguridad y a las personas que lo rodean aumenta esa percepción”, declaró.

Para finalizar, destacó que la labor principal del Colegio de Cirujanos Plásticos del Estado de Chihuahua es regular y favorecer a que se realicen cirugías plásticas y los procedimientos aledaños a ellas por personal calificado y altamente entrenado; e incluso, hay contacto con establecimientos de spas certificados y regulados, para validar que trabajen bajo las normas vigentes.

“La recomendación es que no se dejen inyectar cosas que no sepan de qué se trata o que no estén asesoradas por un profesional. No se dejen, menos hacer ningún procedimiento por alguien que no sea un cirujano plástico certificado, como lo establece la Ley General de Salud y en los códigos que manejamos en el estado de Chihuahua, desde el civil, penal y de profesiones”, finalizó.