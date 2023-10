Refuerzan vialidades en áreas sedes del Torneo de la Amistad

Un operativo para reforzar las acciones en materia de vialidad se llevará a cabo en las áreas en las sedes del Torneo de la Amistad, esto luego de que a partir de mañana se tiene la inauguración formal, por lo que se espera la llegada de más de 40 mil personas.

César Komaba, titular del área de vialidad estatal, declaró que ya se tienen acciones implementadas, ya que desde la presente semana, llegaron a Chihuahua al menos dos mil personas para las competencias, sin embargo, se espera llegue un contingente más grande para la inauguración.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Las áreas que se reforzaron son las que se encuentran dentro del entorno del Circuito Universitario y áreas del Periférico de la Juventud, donde se tendrán desplegados elementos. Así como en la deportiva sur y el mismo Colegio Everest.

Pese a esto, no se tendrán cierres de vialidades, ya que lo que se busca es agilizar la circulación en el área, mientras lo que respecta a rutas alternas, el funcionario dijo que hasta el momento no ha existido ningún conflicto o embotellamiento grave, por lo que no han sido utilizadas.

Sin embargo, en la deportiva sur se dio un cierre en las calles internas, esto a la altura de la calle Francisco Portillo, por unos trabajos dentro del mismo evento. Para ello, sí es necesario usar de forma alternativa las calles prolongación Pacheco y el Boulevard Juan Pablo Segundo.

Komaba señaló que en la zona del Colegio Everest, que es quien organiza el evento, no se han registrado grandes accidentes, ya que hasta el momento, todo ha transcurrido de forma normal, sobre todo con la entrada de los alumnos a clases.

Este torneo es considerado uno de los eventos deportivos más importantes de Latinoamérica y se lleva a cabo en su edición número 40 en la ciudad de Chihuahua donde visitarán atletas de diferentes partes del mundo para contender en disciplinas como: atletismo, ajedrez, baloncesto, fútbol 7, fútbol 9, fútbol 11, fútbol rápido, golf, natación, pádel, taekwondo, tenis, tochito y voleibol.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La justa deportiva que nació en 1982 como evento exclusivo para los colegios masculinos de nivel secundaria de la Red de Colegios Semper Altius en el que se contendió en dos disciplinas se ha extendido a 14 actividades deportivas, la edición número 30 de esta competencia fue realizada en Monterrey en el 2018 y este año se lleva a cabo en la ciudad.