Sale adulto mayor a sortear su sustento ante Covid-19

Ante la contingencia don Martin Cruz de 55 años de edad debe sortear las calles para realizar su labor de voceador en la cual lleva ya más de 12 años, aunque recibe un poco de pensión del afore actualmente debe salir a la calle para lograr el sustento diario, dijo no temer a esto pues solo dios decidirá pues él debe salir a la calle a lograr un ingreso si no no come señalo.

¿QUIERES SER EL PRIMERO EN RECIBIR LAS RÁFAGAS EN TU EMAIL? SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER AQUÍ

Don Martin Cruz Alemán de 55 años de edad de se emplea como voceador y manifiesta llevar ya más de 12 años en esta labor y quien debe salir a diario para obtener el sustento diario, manifiesta cuenta con la pensión del afore pero no le es suficiente menos en la actualidad donde otro ingreso de su casa es su hija pero esta los descanso sin sueldo por la contingencia de salud.

Yo solo pienso en que Dios decide lo que va a pasar con este problema de salud, yo si me prevengo y trato de evitar el contacto directo con la gente pero si no salgo a vender la noticia no comemos, señalo don Martin quien a diario acude al crucero de las calles Escudero y Universidad donde oferta los periódicos de la ciudad para hacer que la noticia llegue a la gente.