Sanciones por fiestas se cuadriplicaron el fin de semana

Las sanciones por fiestas y reuniones escandalosas se cuadruplicaron durante este fin de semana, al aumentar de tres a 11 en relación con el sábado y domingo pasados, de las cuales dos merecieron clausura a establecimientos comerciales, pues se realizaron dentro de un taller mecánico y una ferretería, detalló César Komaba, subdirector municipal de Gobernación.

Así mismo, las llamadas para reportar reuniones que desacatan la disposición municipal de guardar la sana distancia y no concurrir más de 10 personas en un mismo espacio se elevó a 680, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

“Dos áreas que se clausuraron: un taller de enderezado y pintura con fiesta, ubicado en la calle Socialismo y Juan Escutia; y la otra en una ferretería en la colonia Panamericana, que tenían reuniones a altas horas de la noche. Al levantar el acta se hace la sanción, y se espera a que acudan a hacer la aclaración correspondiente, que en esos casos no hay mucho que aclarar pues los sorprendieron en flagrancia, y posteriormente a asignarles el monto de la multa”, informó Komaba.

Los demás fueron sorprendidos en nueve domicilios, quienes se encontraban en reuniones familiares, excediendo el aforo de personas y con gente que no habitaba las casas donde se realizaba la aglomeración. Si no vivían en la casa se les apercibió que no tenían por qué haber ido, y ahí se les conminó a que se retiraran. Si no hicieron caso, cayeron en reincidencia.

Los rondines de la Policía Municipal, con apoyo de cuatro duplas inspectores de Gobernación, se enfocaron en los cuatro distritos repartidos al norte y sur de la ciudad, donde se recibieron las denuncias, y únicamente en el Distrito Ángel, en el Centro de la ciudad, se mantuvo en calma. Y fue en los dos distritos de la zona Sur, donde además de la célula de Seguridad Pública Municipal y los inspectores de Gobernación Municipal también hubo respaldo y acompañamiento por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Esas llamadas que entran al 911 son de todo tipo; Seguridad Pública las filtra para ver cuáles se deben atender y piden apoyo a Gobernación Municipal. Llevamos dos fines de semana trabajando en conjunto, aparte, que en el Centro de Mando hay alguien de Gobernación para recomendaciones directas”, acotó.

El subdirector de Gobernación destacó que al filtrar las llamadas evitan visitar lugares donde son dos personas nada más, y que se encuentran escuchando música a un fuerte volumen, lo que provoca que la gente se queje de ellos. Reiteró la invitación a la ciudadanía para denunciar reuniones que desacaten la instrucción de la alcaldesa María Eugenia Campos, dentro de las medidas de prevención por el Covid-19.

“Lo que insistimos que nos apoyen en ese sentido, que nos diga en ciencia cierta qué están viendo en el vecino. Que no se dejen llevar por lo primero que suponen. Recomendamos mediar y hablar con el vecino, ya después hacer la queja en el 911. Ser conscientes de la sana distancia, ni reuniones familiares ni carnes asadas”, finalizó.