Se prohíbe el saludo de la paz en iglesias católicas por coronavirus

El arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckmann, emitió una serie de disposiciones ante la emergencia sanitaria por el COVID19, conocido como el ‘corona virus’, para evitar el contacto durante las celebraciones religiosas y la propagación de la enfermedad.

Entre las medidas, está sustituir el saludo de la paz por una reverencia para evitar el contacto directo interpersonal, y que el celebrante omita la invitación ‘Dense fraternalmente la paz’. Además, que la Sagrada Comunión será distribuida en la mano y no en la boca. Finalmente, solicitó a quienes distribuyan la Sagrada Comunión, lavarse las manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial.

Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano exhortó a los obispos y sacerdotes en México, medidas similares, durante la contingencia de la epidemia provocada por el coronavirus, el cual causa enfermedades respiratorias que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el Síndrome Respiratorio Agudo Severo, y el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio.

“Por ello, ante esta realidad que está padeciendo el mundo, la Iglesia pide a todos que se le dé la seriedad que esto merece, y estar atentos para prevenir, y de darse el caso, enfrentar esta enfermedad, siguiendo las medidas recomendadas por la Dirección General de Promoción de la Salud”, expresó Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey y Presidente de la CEM.

Así mismo, enfatizó que solo a la Conferencia del Episcopado Mexicano, para todas las diócesis de la República Mexicana, compete establecer, con el reconocimiento de la Sede Apostólica, los gestos y posturas de los fieles, entre ellos la forma de expresar el gesto de la paz. En consecuencia, ningún otro puede lícitamente proponer un gesto alternativo para intercambiar el signo de la paz entre los fieles.

Adicionalmente extendieron una serie de recomendaciones para contener la propagación de las enfermedades que tienen en alerta a la población, como:

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70%.

• Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.

• No tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias.

• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc.

• Quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38o C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.) es muy importante no auto medicarse.

