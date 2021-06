Temen vendedores de comida a Células Covid; piden a clientes no se aglomeren

"Sea breve, coma, no se quede", es la frase que varios locatarios de puestos de comida colocan en sus negocios con la finalidad de que la gente no se aglomere en estos lugares y no ser multados por las Células Covid-19.

Vendedores de tortas, burritos, tacos, y un sinfín de antojitos, han tenido que cambiar la atención a los comensales, pues mientras que anteriormente se les permitía permanecer el tiempo que la gente requiriera para comer y tomar un descanso, las cosas cambiaron a raíz de la pandemia.

Algunos vendedores señalaron que muchas personas se llegan a molestar por este tipo de letreros, sin embargo, deben sujetarse a las reglas para no ser multados por las células Covid.

"Estuvimos mucho tiempo sin abrir, y no hemos recuperado las pérdidas, por eso mas vale hacer caso, porque nos cierran y se viene todo abajo", indicó Florencia, locataria de un puesto de tacos.

Otros vendedores señalaron que hay clientes que se sienten agredidos por los letreros en lo que se indica que coman rápido y abandonen el lugar, ya que antes de la pandemia esto no ocurría.

" Pedían y se quedan a platicar buen rato, lo tomaban como un descanso, pero los tiempos cambian " afirmó el señor Mariano, quien atiende un local de tortas y tacos de barbacoa.