Tenemos 35 años superando todas las crisis: Sergio Carrillo

"Nosotros tenemos 35 años superando todas las crisis", indicó Sergio Carillo, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía, al referir que el resto de los aspirantes a la presidencia municipal cuentan con poca capacidad.

Carrillo indicó que Marco Bonilla, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía, tiene trayectoria como empelado de segundo nivel, al ser parte de un sistema que ha vivido con dinero publicidad durante los últimos cinco años. "Si la ciudadanía se pone a analizar la trayectoria de vida con relación a los demás candidatos, la misma ciudadanía va a poder definir. Cuando inició el tema de la pandemia dijo que tuvo que recibir una terapia psicológica y espiritual, ¿ese va a ser nuestro próximo presidente?", dijo.

En cuanto a Marco Quezada, dijo que los seccionales están enojados con él, al pedirles que ahora voten por Morena, cuando años antes les pidió su voto por el PRI.

"Dicen que ahora le dice a la ciudadanía que vote por otro partido. Que lamentable es que por nuestros intereses personales, cambiemos nuestra dignidad. Chihuahua va a responder ante eso y lo va a responder el seis de junio. No es lealtad. Los chihuahuenses se encargarán de definir eso", dijo.

Carrillo agregó que su campaña está siendo financiada por parte de empresarios del área de construcción y afines, ante la falta de presupuesto del propio partido. Lo que señaló que contribuirá a que su campaña sea digna y a la altura de la ciudadanía.

"No soy una peros que trae una varita mágica en la mano, ni que conozco todos los temas, pero me estoy rodeando de un gran equipo. Se que no lo se todo, pero se que me hago llegar de gente comprometida", dijo