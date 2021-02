Ve Quezada probabilidades de presidente municipal Morenista

Marco Adán Quezada, precandidato a la alcaldía de Chihuahua por Morena, informó que prefiere no adelantarse a especulaciones o hipótesis futuras de no ser el candidato a la alcaldía de la capital por Morena, ya que considera que no es conveniente pues prefiere ir paso a paso iniciando por ganarse la confianza de la gente de Morena, después buscar la confianza de la ciudadanía para poder llegar a la alcaldía en el próximo proceso electoral.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Comentó que después de haber presentado su registro el domingo pasado, se encuentra a la espera de que el partido avale su registro y que las encuestas salgan a su favor para poder contender a ser el candidato a la alcaldía.

En cuanto a sus compañeros que de igual forma buscan ser los abanderados por esta misma candidatura, señaló que les tiene un gran respeto, ya que la mayoría ha mantenido una lucha por los ideales del partido y por su formación política.

Local Puerta giratoria: reduce pena de 20 años a 2 de prisión a líder criminal

Agregó que ha entablado conversación con el precandidato Carlos Borruel, quien de igual forma busca ser el candidato a la alcaldía de Chihuahua por el mismo partido, en donde coincidieron que lo importante es “hacer equipo” y no mal gastar los recursos.

“Hayamos coincidido o no, lo que si me parece importante destacar es que han mantenido una lucha permanente por sus ideales, yo diría que les guardo un profundo respeto al igual que a Carlos Borruel”, expreso el precandidato Quezada.

Señaló que por los trabajos que ha realizado el partido en el estado y sobre todo en la capital, las posibilidades de ganar en este proceso electoral son altas, ya que estas van en función de evitar conflictos y peleas innecesarias, pues se trata de formar equipo para que la ciudadanía otorgue la confianza por ello Morena se encuentra formando un excelente equipo con los candidatos.