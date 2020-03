Verifica Gobernación 936 establecimientos para evitar contagios de Covid-19

El departamento de Gobernación ha realizado 936 revisiones a establecimientos en todo el estado, lo que ha generado 34 desalojos de negocios sin suspensión y por lo menos se han clausurado 6 establecimientos que a pesar de la prohibición optaron por vender bebidas alcohólicas.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

El Director General de Gobierno, Joel Gallegos dio a conocer que tras el acuerdo girado por el Gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, se suspendió la operación de bares, cantinas y diversos establecimientos que distribuyeran bebidas alcohólicas, así como la concentración de restaurantes, a fin de prevenir contagios de Coronavirus.

Dijo que al día jueves 26 de marzo Dirección General de Gobierno implementó el operativo de revisión para el cumplimento del decreto No. 049/2020, donde se realizaron operativos de forma continua en Ciudad Juárez y Chihuahua, y de manera adicional en Parral, Camargo, Jiménez y Aldama.

Comentó que el operativo se conformó como células mixtas con la participación de inspectores de Gobernación Estatal (oficinas centrales y Zona Norte) Inspectores de Gobernación Municipal, Verificadores de COESPRIS y elementos de la Policía Estatal Única y/o Seguridad Pública Municipal a fin de dar cumplimiento a la suspensión de negocios por la contingencia de Coronavirus.

Como parte de los resultados que han obtenido a la fecha, comentó Joel Gallegos, fueron 936 establecimientos revisados, 493 corresponden a restaurantes en operación y 8 de ellos a estadios o centros deportivos, donde se apersonaron los elementos de seguridad y el personal de gobernación.

De igual forma, se realizaron un total de 34 desalojos, no se procedió a la sanción por no tener venta de bebidas alcohólicas, sin embargo, el funcionario comentó que a pesar de las medidas que se acordaron de suspensión en el estado, 8 establecimientos fueron clausurados por no acatar las instrucciones.

“8 actas de inspección se realizaron, restaurantes que no respetaron el decreto y contaban con venta de bebidas alcohólicas, también hubo 6 clausuras; una suspensión de venta de bebidas alcohólicas y un decomiso por no contar con el permiso correspondiente para transportar bebidas alcohólicas” refirió el Director de Gobernación del estado.