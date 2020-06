Negaron cargos de enriquecimiento ilícito contra Marcelo G.T.

Luego de que el 26 de mayo, la Fiscalía General del Estado abriera una nueva investigación contra el ex Secretario de Educación Marcelo G.T., por el delito de enriquecimiento ilícito, un juez de control, negó los cargos y decidió no vincular a proceso por ese nuevo cargo que presentó el ministerio público.

Según los informes y evidencia que logró concretar los agentes investigadores, fue que el ex funcionario, habría tenido un incremento injustificado de su patrimonio por 12 millones 660 mil pesos, cuando fungía como funcionario público, toda vez que dentro de su declaración no justificó la entrada y salida de ese recurso. Justicia Nuevo cargo contra Marcelo G.T. ahora por enriquecimiento de 12.6 mdp

El juez de control, al escuchar los argumentos de pruebas, antecedentes y demás material probatorio, decidió que no había elementos suficientes para formular un nuevo cargo en contra del ex funcionario, por lo cual decidió no vincular a proceso por esa causa penal, por lo que seguirá en prisión preventiva pero por otros delitos que mantiene vigente.