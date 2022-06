Mauricio Kuri dice que el ingreso de iraníes a Querétaro no fue registrado

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, dijo que existe completa apertura de su administración en caso de que las autoridades federales requieran información para esclarecer el caso del avión retenido en Buenos Aires.

La aeronave salió del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro con tripulantes iraníes y venezonalos, quienes fueron retenidos en Argentina para investigación.

El gobernador insistió que no existe un registro por parte de las autoridades respecto al ingreso de las personas de origen iraní y venezolano al estado, ya que solo hicieron escala en el aeropuerto.

"Por lo que yo he visto, es un vuelo que venía de Europa, que hizo escala aquí y después se fue a Sudamérica, pero nosotros no tenemos ningún tema, yo no veo riesgo para Querétaro", manifestó el mandatario estatal.

Aseguró que no existe preocupación por la seguridad en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro ya que se trataba de un vuelo internacional con diversas escalas en las que los ahora detenidos pudieron abordar.

Hasta el momento las autoridades de Querétaro no han recibido solicitud de información por parte de las autoridades federales o internacionales para esclarecer el tema.

