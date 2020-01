Partidos políticos inician diseño de estrategia electoral

Los partidos políticos iniciaron el diseño de su estrategia electoral para detener el crecimiento en el país de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y cuyo eje será lograr acuerdos con liderazgos locales que les permitan obtener triunfos.

El Partido Acción Nacional (PAN) trabaja a marchas forzadas en la conclusión de sus estatutos. El objetivo es permitir que ciudadanos que no están afiliados a ese instituto político puedan contar con una candidatura o sean elegidos por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

El diputado federal, Ernesto Ruffo Appel, informó que se buscan acuerdos con la dirigencia para poner a “disposición” de los procesos internos y externos al PAN para los 300 distritos de mayoría.

En tanto, el secretario general del blanquiazul, Hector Larios Córdova, adelantó a El Sol de México que será en el mes de marzo cuando definan cómo llevarán a cabo la elección de sus candidatos.

Destacó que en este momento el PAN se encuentra en el proceso de distribución de candidaturas de acuerdo al sexo. En el caso de Coahuila para las y los aspirantes a diputados y en Hidalgo para los y las candidatas a las alcaldías.

“Una vez que hagamos una distribución, tenemos que semblantear si tenemos que convocar a una elección interna o si hay consenso para que vaya un aspirante hombre o un aspirante mujer, dependiendo de lo que se haya acordado”, indicó.

A su vez, la integrante de la Dirección colegiada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Estephany Santiago Fernández, informó que su partido viene revisando los mejores perfiles para saber quién podría ser su abanderado tanto en Coahuila como en Hidalgo. Incluso señaló que en los últimos meses del 2019 los Comités estatales de ambos estados sostuvieron diversas reuniones, encuentros que seguirán a fines de este mes para ir fijando sus posiciones.

Además dijo que el PRD viene revisando quien o quienes de sus alcaldes o alcaldesas puede ser si así lo quieren, parte de una reelección.

Detalló que en el caso de Coahuila, el PRD no cuenta con registro pero estarían trabajando a nivel nacional y convocando a los liderazgos de la entidad.

Sostuvo que en el caso del estado de Hidalgo ya se cuenta con varios perfiles, los cuales se han manifestado en lo local, pero obviamente “debemos cuidar los tiempos y los nombres debido a que la Ley no admite actos anticipados de campaña”.

El Partido Movimiento Ciudadano (MC) también irá en búsqueda de liderazgos locales y abrirá sus puertas a candidatos ciudadanos, ya que de acuerdo a sus estatutos tiene que conceder el 50 por ciento de candidaturas a ciudadanos, explicó el coordinador nacional de MC, Clemente Castañeda.

Agregó que en la elección de sus candidatos habrá una revisión puntual pues quienes representen a MC, “deberán ser personas honorables, con trayectoria, con vocación y con identidad en una programática del partido”, sentenció.

“Movimiento Ciudadano no va a ser un plato de segunda mesa, no será la segunda opción para un aspirante que no consiguió la primera, tampoco será un premio de consolación; al contrario lo que estamos haciendo es identificar desde el principio a los mejores y buenos perfiles para que vayan a la contienda electoral”, indicó.

En tanto, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) informó que las puertas de ese instituto político están abiertas para cualquier ciudadana y ciudadano que quiera participar en política y no estén impedidos por la ley para ello.

El dirigente nacional de esa fuerza política, Carlos Puente señaló que es prematura hablar del método de elección de candidatos y de las alianzas.

“En este momento estamos enfocados a la afiliación del partido y vamos muy bien tenemos casi 400 mil afiliados, plenamente validados por el Instituto Nacional Electoral”, dijo.