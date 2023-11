AMLO pensó en avisar que huracán Otis venía "cañón"

Ante las críticas por falta de información oportuna a la población de parte del Gobierno federal para prevenirse de la llegada del huracán Otis en Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió este miércoles en que sí avisó e incluso dijo que pensó en decir que venía “cañón” el ciclón.

“Cuando estaba escribiendo esto pensé en decirlo más fuerte, o sea 'viene cañón', algo así, pero dije no, con esto basta. Casi era 'no hay que dormirse'. Todo esto lo explico porque mis malquerientes, con el propósito de dañarnos mienten que no se aviso”, dijo el presidente al mostrar su mensaje el día del choque del ciclón en Acapulco, apenas unas horas antes.

El presidente también aprovechó para minimizar la destrucción que dejó Otis en Acapulco y aseguró que “ya se está normalizando la situación”.

El mandatario también destacó los reportes de los noticieros de las televisoras como Televisa y TVAzteca informando de la llegada del huracán ese día, aún cuando ha criticado su desempeño de la prensa. DIjo que sus adversarios “hicieron un escándalo” sobre Otis al referirse a las críticas por su actuación.

El pasado 25 de octubre, el presidente López Obrador advirtió sobre la tormenta en sus redes sociales tan solo antes de cinco horas de que tocara tierra, después de haber crecido repentinamente hasta convertirse en el huracán más fuerte que ha llegado al país.

La lideresa de la oposición, Xóchitl Gálvez, criticó la falta de evacuación a la ciudad e insistió en que no quería politizar la tragedia y el pasado 26 de octubre dijo que: “El Gobierno fue irresponsable al no advertir a la población”.









