“Te amo papá, no quisiera que te fueras": hallan carta de niña a migrante fallecido en Texas

La Patrulla Fronteriza reveló el triste caso de un migrante que fue encontrado muerto, el cual tenía entre sus pertenencias una carta escrita por su hija antes de emprender el intento de llegar a Estados Unidos en busca del "Sueño americano".

Y pese a que hay una confusión por el lugar de origen de esta persona, las autoridades iniciaron una búsqueda de la familia de esta persona, quien seguramente espera noticias suyas.

¿Qué decía la carta?

La carta amorosa que el hombre tenía entre sus pertenencias / Foto: Facebook Joaquín Cazares

“Te amo papá no quisiera que te fueras de nosotros se que lo haces por el bien d todos nosotros. No te alejes nunca de tu familia porque tienen a una familia que te ama y siempre estará al pendiente de ti y me vas a dejar muy tristes extrañaré el tiempo que me dedicas te amo. Con todo mi corazón estaré orando para que Dios te guarde en el camino y cuando estés allá. Te amo, te amo, te amo te amo, te amo te amo, te amo te amo... Tu hija que te adora.

El Paso

Luego del texto se ven las figuras de seis personas identificándolos con los nombres en la cabeza como papá, mamá, Luis, José, Fer, Dani para culminar con dos corazones entrelazados y dibujados a lápiz rodeado de la frase alrededor en repetidas ocasiones de Te amo. Mientras uno de ellos tiene la frase “Este es el mío” y en el otro se lee “Y este es el tuyo”.

Es a través de esta misiva, como una de sus hijas a nombre de su familia le pedía a Wenceslao Salas Solís, que nunca se olvidara de ellos.

Sus 4 hijos y su esposa al parecer se quedaron en Siltepec, Chiapas, mientras él partió en busca del llamado sueño americano para lograr un mejor porvenir para ellos, llevando consigo esta carta, donde sus hijos y esposa le pedían que nunca se olvidara de ellos, y que a pesar de la distancia, siempre estarían unidos

Podría ser originario de Guatemala

Credenciales encontradas junto a Wenceslao Salas Solís o Marlon Daniel Salazar Montenegro / Foto: Facebook Joaquín Cazares

Además de la carta, entre las pertenencias de Wenceslao, le fue encontrada su INE, donde decía que era originario del municipio de Siltepec, Chiapas, también se le encontró otro documento del Instituto Nacional de Migración que decía era guatemalteco.

De momento las autoridades no han confirmado más detalles sobre el caso, pero ya comenzaron una campaña para dar con el paradero de su familia.

Si usted logra identificar a Wenceslao Salas Solís, con domicilio según credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), en la Localidad Barrio Rancho Bonito, de Siltepec Chiapas, avise a sus familiares, para que no termine en una fosa común. Además también había una credencial como visitante regional del Instituto Nacional de Migración expedida a nombre de Salazar Montenegro Marlon Daniel donde se lee que es de nacionalidad guatemalteca. Con la misma fotografía, por lo que esta podría ser apócrifa, ya que aparentemente es la misma foto que tienen ambas identificaciones.