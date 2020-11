Los Ángeles y San Diego con toque de queda en Acción de Gracias

Los Ángeles, California.- En 41 de los 58 condados de California, Estados Unidos, pasarán este Día de Acción de Gracias con un "toque de queda" que va desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana; la medida se ha estado aplicando desde el 21 de noviembre ante el incremento de casos Covid-19.

La medida restrictiva de movilidad "limitada" fue anunciada el jueves 19 de noviembre por el gobernador Gavin Newsom; la obligación de quedarse en casa es de las 22:00 a las 05:00 locales y permanecerá vigente hasta el 21 de diciembre.

Los condados donde se aplica el toque de queda son aquellos que se encuentran en "nivel púrpura", el más restrictivo de la escala que permiten la reapertura económica e incluye a Los Ángeles, San Diego, San Bernardino, Orange y Riverside, que encabezan la lista de contagios y muertes por coronavirus en California.

Due to the rise in #COVID19 cases, CA is issuing a limited Stay at Home Order.



Non-essential work and gatherings must stop from 10pm-5am in counties in the purple tier.



This will take effect at 10pm on Saturday and remain for 1 month.



Together--we can flatten the curve again. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 19, 2020

De acuerdo a Los Ángeles Time, la orden emitida por el Departamento de Salud Pública de California prohibirá la mayoría de las actividades no esenciales fuera del hogar de 10 p.m. a 5 a.m. en los condados del nivel más estricto de la guía de reapertura del estado - el nivel púrpura. La restricción entrará en vigor el sábado y durará hasta el 21 de diciembre, aunque podría extenderse.

La orden entra en efecto a las 10 de la noche hasta el 21 de diciembre.

Se aplica solamente a los condados en la fase púrpura.

Bajo la orden, las personas que viven en un solo hogar pueden salir después de la 10 de la noche mientras no haya interacción con familias de otros hogares.

Todas las actividades y reuniones no esenciales entre las 10 p.m. y las 5 a.m. están prohibidas.

A pesar de los pasos que el gobierno ha tomado en cerrar restaurantes y negocios en el interior, las cifras siguen escala arriba.

