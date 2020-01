[Video] Fuerte explosión en edificio de Houston hace vibrar a toda la ciudad

Una gran explosión sacudió la ciudad estadounidense de Houston, en Texas, el viernes por la mañana, despertando a los residentes antes del amanecer.

El Departamento de Bomberos de Houston dijo que una persona había sido llevada al hospital después de que los bomberos, los servicios de emergencia y la policía acudieran al lugar.

La policía describió lo ocurrido como la "explosión de un edificio" y advirtió a todo el tráfico evitar el área del noroeste de la ciudad.

Explosión en Houston, EEUU, hizo temblar tierras norteamericanas y ocasionó una lluvia de elementos. El hecho sucedió en un edificio de la localidad de Texas y no está claro que fue lo que provocó el estallido. Aún no se reportaron víctimas pero varias personas fueron heridas. pic.twitter.com/gsJbSgAVrZ — Entre Guerras (@EntreGuerras1) January 24, 2020

El estallido dañó casas e hizo estallar los vidrios de ventanas.

El video de la cámara de seguridad parecía mostrar una gran explosión y una bola de fuego elevándose en el aire.

El canal de noticias CNN informó que una explosión estalló alrededor de las 4H15, y agregó que se había producido en una empresa manufacturera a 28 kilómetros al noroeste del centro de Houston.

Los detalles sobre lo que explotó, la causa y si alguien resultó gravemente herido se desconocen por el momento.

"Esta sigue siendo una escena activa. Eviten el área. No se ha dado una orden de evacuación en este momento", tuiteó el jefe de bomberos de la ciudad, Samuel Peña.

"Le informaremos sobre la posible causa de la explosión tan pronto como tengamos información concreta".

Casi todas las casas en el área sufrieron daños importantes, incluidas ventanas rotas y puertas de garaje dañadas, informó el canal de noticias local KPRC 2 TV en su sitio web.