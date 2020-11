Clausuran Células Covid 4 establecimientos y una fiesta escandalosa

Las células Covid integradas por elementos de la Policía Estatal, Vial, Municipal, Fiscalía General del Estado; y personal de Gobernación Municipal, Protección Civil, Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, y Gobernación Estatal realizaron un total de ocho clausuras, luego de las 79 inspecciones realizadas a establecimientos, de los que se desprendieron 17 desalojos por desarrollar actividades no esenciales.

Así mismo, se atendieron 43 denuncias y quejas por fiestas escandalosas, logrando inhibir un total de ocho de ellas, y el levantamiento de igual número de clausuras y actas.

En el municipio de Chihuahua, se levantó un acta contra la Blockera Victoria, por poner en riesgo la seguridad y salud de la población y no prestar las facilidades para la intervención de la Célula Covid, por lo que se procedió a la clausura. Así mismo en tres establecimientos de las tiendas departamentales Elektra, por no respetar el acuerdo emitido por Gobierno del Estado y poner en riesgo la seguridad y salud de la población, además de no prestar facilidades, de las que se generaron las actas DG2713, DG2714, y DG7202.

Foto: Alejandro Ruiz | El Heraldo de Chihuahua

El acta DG2614 de Nueva Elektra del Milenio / Banco Azteca, se extendió por el motivo de estar abierto al público con seis clientes y nueve empleados, y faltar al acuerdo 127/2020 emitido por el Gobierno del Estado de Chihuahua, por lo que se procedió a su clausura.

Por parte de la Subdirección de Gobernación Municipal, se levantó el acta número 0681, en una casa habitación, por poner en riesgo la salubridad pública y no contar con el permiso para realizar la fiesta con consumo de bebidas alcohólicas.

Además, en el municipio de Cuauhtémoc, se clausuraron el restaurante Pizzería La Sierra Thiessen, el puesto de comida Rib Shack, el restaurante Swirls n Smiles y Pizzería Los Arcos.

