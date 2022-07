Revela Fiscal que hay avances en investigaciones de multihomicidios en Juárez

El Fiscal General del Estado Roberto Javier Fierro Duarte dio a conocer que continúan en la investigación y han realizado cateos en busca de dar con los responsables de los multihomicidios registrados en el restaurante Dennys y en el Fraccionamiento Fovissste Chamizal.

“Hemos estamos trabajando en algunos cateos, en alguna información, traemos unas pistas y próximamente les daremos resultados”, informó el Fiscal General.

Con respecto a las recientes ejecuciones de mujeres, que se registraron en un lapso de veinticuatro horas, el Fiscal dijo que fueron 3 y que están en el análisis de su entorno y su identificación.

“Tres, que es lo yo tengo entendido”, “Estamos trabajando en las líneas de investigación, esto es muy reciente, estamos analizando la identificación de los cuerpos y viendo el entorno en que se movían las personas que lamentablemente perdieron la vida”, indicó.

Fierro Duarte comentó que están también trabajando en la localización de José N P, “El Chueco”, presunto responsable de asesinar a dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Cerocahui, municipio de Urique.

“La detención del chueco va trabajándose, no es un tema sencillo, independientemente de la Sierra es un trabajo que está muy coordinado con todas las dependencias federales, la Guardia Nacional, la Sedena, con la Fiscalía, nosotros consideramos que si o si lo tenemos que detener, no puedo decir si ya lo tengo ubicado porque no debo decir eso, pero es si o si lo debemos detener, lo he dicho varias veces es difícil pero no va a ser imposible”, señaló.

El Fiscal dijo que también van encaminadas las órdenes de aprehensión en contra del ex gobernador César Duarte.

“Hemos estado en coordinación con la Fiscalía General de la República, Relaciones Exteriores y ya van caminando las primeras órdenes de aprehensión”, dijo.

Con respecto así por la detención de Caro Quintero puede recrudecer la violencia, Roberto Fierro mencionó “siempre cuando hay una detención de ese tipo siempre hay algunos reacomodos o situaciones que tenemos que estar pendientes pero ahorita tenemos mucha presencia policial y militar en la zona serrana y estamos trabajando en ello”.

“Hasta ahorita no hemos visto ningún tema que nos haya incrementado la situación”, añadió.

De las detenciones recientes de 13 generadores de violencia en Ciudad Juárez de homicidios recientes, el Fiscal dijo que están relacionados con hechos violentos registrados en enero, cuando hubo varios incendios.

“Están involucrados en hechos de alto impacto, sujetos que detuvimos en una investigación que se hizo de forma coordinada con las dependencias y bueno, había una mujer que había sido secuestrada y lamentablemente la encontramos sin vida en una de las casas donde estaban estos sujetos, las investigaciones nos llevaron a detener a trece personas los cuales están vinculados a proceso”, concluyó.