Clausuran en Cancún bar donde quemaron rostro de jovencita

Cancún.- A unos días de provocar un accidente en el que meseros quemaron el rostro de una jovencita, la Dirección de Protección Civil de Benito Juárez clausuró el bar “Las de Guanatos” de la Plaza de Toros, por carecer de documentos que le fueron requeridos en la inspección.

Se trata del bar en el que una joven fue quemada de la cara, la semana pasada, por una bebida flameada servida negligentemente por el personal del lugar.

Derivado de ese hecho, inspectores de Protección Civil acudieron al bar, sin hallar observaciones en cuanto a las medidas de seguridad; sin embargo, pidieron documentación que el local carecía, por lo que se les otorgó un plazo para que los presentaran.

Jesús Riberol Ribbón, titular de esta Dirección, confirmó que esta documentacíon no fue entregada, por lo que procedió directamente la clausura, sin necesidad de volver a inspeccionar.

El personal arribó al lugar a las 3:30 de la tarde y directamente procedieron a clausurar el local, colocando sellos oficiales en la cortina de acceso. La clausura durará hasta que la empresa presente los documentos solicitados.

Cabe destacar que esta clausura, si bien derivó de una inspección en relación al accidente de la semana pasada, no se debe a esos hechos, pues el director explicó que no entra en sus facultades normar la presentación de bebidas y alimentos. De hecho, el flameado de bebidas, práctica común en bares del estado, no está normada.

