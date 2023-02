Cartucheras al cañón… | El galimatías jurídico de Bonilla 

14-febrero-2023

Ernesto Visconti Elizalde

“Ni profuso ni difuso, debe hablar el dirigente; ni tampoco intransigente; y mucho menos confuso”.

Cabe recordar que el término “galimatías” significa lenguaje oscuro y confuso. Y pasa que algunos políticos dirigentes son proclives al amarillismo y al “galimatías” por gusto o por encargo. Así, hace apenas unos días, pude leer en este rotativo un artículo con el título y subtítulo: “Presenta Controversia Constitucional; Defiende Municipio Libertades ante SCJN”. El alcalde Marco A. Bonilla Mendoza fundamentó la demanda con apego a los artículos: 1, 14, 16, 17, 105, fracción I inicio b) 115 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 1, 2, 3, 8, 10,11, 14 y 21 fracción II 22 y demás aplicables de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La demanda fue elaborada tras la publicación del decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022. Sic. (?) Por supuesto usted ya lo captó; pero las mentalidades básicas como la mía, no alcanzamos a comprender nada. Por lo que se advierte que Bonilla no hizo el menor esfuerzo por interpretarlo para el público; aunque le hubiera llevado el doble de espacio el hacerlo; esto es: lo que antes manifestaba la ley, y lo que se reformó; y los pros y los contras de tal reforma; y de tal manera, que las mentes simples podamos elucidarlo, razonarlo y luego emitir un juicio en un sentido o en otro. Así como fue expresado, tendemos a creer que el Sr. Bonilla realizó un acto heroico; y no que fue un comparsa más del grupo antagonista a la 4T, como los grupos Vamos México, y otros en permanente y radical desacuerdo “per se” con AMLO. Es la corriente política que paga las encuestas políticas como la Mitofsky, donde Maru Campos está en el “top 5” de aprobación a nivel nacional –según ellos-. Un gobierno de apenas unos meses en una crisis coyuntural de violencia inédita, como la evasión carcelaria de Cd. Juárez; donde la mencionada metrópoli es la segunda en feminicidios en México; donde la Cd. de Chihuahua registra 37 homicidios hasta el 29 de enero; donde el servicio de Pensiones Civiles del Estado no surte medicamentos y los servicios son decadentes. Pregunte usted en la farmacia de Pensiones en que “top” clasificarían a Maru; y no se vaya a sonrojar con las respuestas. El estado está a punto de colapsar.

La controversia la debiera presentar el Congreso o la gobernadora; pero todo es contra del Plan B, de López Obrador; que restringe el gasto público en apoyo de candidatos y gastos gubernamentales injustificados. De no haber marcha atrás, ¿con qué van a pagar las encuestas Mitofsky, y la inclusión en el premio PEFA Chek, por Proyección Internacional? La oposición intransigente no es arma justificable de lucha; primero hay que fundamentarla. Otros temas, poemas y opiniones en “Facebook” Ernesto Visconti.