Cartucheras al cañón… |  La omisión editorial

3-mayo-2023





Ernesto Visconti Elizalde

“Omitir la información, es crimen en periodismo; por su alevosía y cinismo; pleno de mala intención”.

Omitir u ocultar un artículo periodístico por parte de los medios de comunicación, sean éstos: prensa, radio, cine, televisión o cualquier otro, se incluye en la esfera de la desinformación; el primer “pecado” del periodismo que recientemente enumeró el Papa, Francisco; siendo el segundo, la calumnia, el tercero, la difamación y el cuarto la coprolalia, o utilización de lenguaje soez. Les podrá parecer difícil, que medios connotados y acreditados de comunicación, pertenecientes a empresas informativas mundiales, o cadenas nacionales, cometan esta infracción ética contra el periodismo formal, y sin embargo, es en estas empresas nacionales o trasnacionales donde mayor incidencia podemos observar; de omisión u ocultamiento; sucede esto, debido a que grandes capitales e intereses políticos oligárquicos de la izquierda estadounidense, liderada por el partido “Demócrata”, condueños de grandes empresas de la comunicación internacional, exigen e imponen a los propietarios y directivos de los medios que no están bajo su régimen administrativo, a ceder a sus intereses –por supuesto de manera remunerada o por conveniencia- a paliar, deformar u ocultar la información que les resulte inconveniente. Por ejemplo toda información que alerte, denuncie o difiera del feminismo radical pro abortivo, que tantos años y recursos les ha costado implementar, lo mismo que la corriente de “Ideología de Género” hermana del movimiento feminista, que persiguen la reducción natal de la población mundial, por afectar sus intereses económicos hegemónicos; en una lucha que provocó en contraparte, la implementación de un nuevo orden mundial, generado por los países fuera de su esfera hegemónica mundial. La guerra Rusia- Ucrania no es más que una manifestación de repudio de los países del BRICS, ante la imposición estadounidense y de sus aliados, los países de la OTAN; los que rechazan enérgicamente las políticas injerencistas y utilitarias de Occidente, así como la descomposición y disolución social, a que han expuesto a los países de Occidente; por supuesto aquellos que no han sabido o podido salvaguardar su autonomía y soberanía, en donde sociedades pasivas mayoritarias aceptan la imposición absurda y reduccionista de los países líderes de la oligarquía económica norteamericana, sin querella ni lucha alguna. Y es ahí, donde los medios masivos de comunicación de los países respectivos, prohíjan los planes disoluturíos, como si fuesen fenómenos naturales sociales; y omiten y restringen toda opinión en contra de la tendencia disolutoria; situación que en México padecemos. Las sociedades tradicionales de Occidente han comenzado a despertar y a oponerse a tan degradante manipulación, hagamos conciencia y levantemos la voz.

Otros temas, poemas y opiniones en “Facebook” Ernesto Visconti.