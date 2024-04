Cumplir con el pueblo, sin mentirle, robarle ni traicionarle

Hace seis años, durante su ceremonia de toma de protesta, el ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador, se dirigió a los ciudadanos en donde pronunció un largo discurso y reiteró sus promesas para este sexenio; haciendo especial hincapié en su famoso lema de "no mentir, no robar y no traicionar".

Como lo he venido mencionando ya desde hace unos años, e incluso lo plasmé en una de mis primeras columnas, “no se trata sólo de lo que dices, si no de lo que haces…”; y, hoy, aún estando cada vez más cerca de que acabe su mandato, el Presidente vuelve a romper con esa promesa y ese lema del que tanto hizo mención. Ahora para satisfacer la reforma que crea el supuesto Fondo de Pensiones para el Bienestar.

La reforma de pensiones del Presidente, busca financiarse en parte mediante los ahorros de los propios trabajadores mexicanos. Una ruptura de la primera parte del lema “no mentir” a la hora de que prometió velar siempre por los intereses del pueblo al que representa y no por los intereses del gobierno que encabeza.

Hace unos días, se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados, por parte de Morena y sus aliados, la reforma para crear este nuevo Fondo de Pensiones, que se financiará con $ 40,000 millones de pesos de ahorros para el retiro que no han sido reclamados por algunos de nuestros compatriotas mexicanos.

Por otro lado, y nuevamente rompiendo con la segunda parte del tan famosísimo lema de quien ahora habita Palacio Nacional, expertos han calificado la propuesta como un “saqueo” en perjuicio de los trabajadores de nuestro país. Advirtiendo incluso que esta estrategia generará incertidumbre y desconfianza en el sector.

Carlos Ramírez Fuentes, expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) indica que anteriormente ningún Gobierno se había atrevido a tomar los recursos, y esto sienta un precedente de desconfianza sobre el sistema de pensiones en México, asegurando que “El riesgo principal está en la reputación del sistema, en la confusión, la desconfianza, la incertidumbre que esta reforma podría generar por años y va a sentar un precedente muy peligroso…”.

Aunado a lo anterior, ahora en el rubro de la traición, otros expertos como Raymundo Tenorio, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, aseguran que la iniciativa tiene un matiz electoral. Pues a menos de 40 días de las elecciones, pareciera más ser una estrategia que busca atraer al electorado que son trabajadores que comenzarán a jubilarse a partir de 2027, bajo el esquema de 1997; a quienes se les promete elevar el monto para su retiro.

A pesar de todas los argumentos, a favor o en contra, especialistas como Tenorio, prevén que este pudiera ser “…un primer golpe… [y] que será un problema a resolver a largo plazo”.

Por mi parte, como muchos de los mexicanos en este momento, nos es imposible no sentirse traicionado cuando se crea tal incertidumbre en el país, y sobre todo con el dinero que corresponde a la gente que durante tantos años ha trabajado por ello.

Hoy sigo opinando lo mismo que hace algunos años “No se trata de colores ni de partidos, sino del bien común”. Se trata de cumplir con el pueblo, sin mentirle, robarle ni traicionarle.

Maestro en Administración. Alcalde de Delicias