Cesar M. Fernández

El retrato de María Félix pintado por Diego Rivera en 1949 ha sido una pieza emblemática en el mundo del arte mexicano. Esta obra maestra capturó la esencia y la belleza de la legendaria actriz de manera incomparable.

En una entrevista con Jacobo Zabludovsky, la primera actriz reveló que tuvo un desacuerdo con el muralista al ver el resultado donde su imagen aparecía semidesnuda. También expresó su desaprobación hacia el estilo de Diego y de Frida Kahlo como retratistas.

María no estuvo conforme con ser retratada con encajes que dejaban al descubierto su pecho, por lo que solicitó a un albañil que cubriera algunas zonas con pintura blanca para sentirse más cómoda con la representación. Solo de esta manera estuvo satisfecha con el resultado y mantuvo la obra expuesta en su sala durante un tiempo; Rivera nunca llegó a saber de esta modificación.

Diego Rivera, uno de los tres grandes muralistas de México, también fue el responsable de pintar el retrato de Silvia Pinal, una diva que aún vive en la actualidad.

Años después de la creación del retrato de maria en los 70s fue adquirido por el famoso cantante Juan Gabriel, el "Divo de Juárez" quien apreciaba tanto el arte como a la doña por 15 millones de pesos, y en esos mismos años le compuso María de todas las Marías y la comparó con la Virgen de Guadalupe situación que causó conmoción en población mexicana.

Sin embargo, la historia detrás del recorrido de este emblemático retrato tiene vínculos sorprendentes con el ex gobernador de Chihuahua César Duarte y esque es difícil imaginar que cuando se pierde algo valioso no tenga un ver que el ex mandatario. Se dice que cómplices cercanos a Duarte estuvieron involucrados en el traslado ilegal de esta obra de arte de la casa de Juan Gabriel en Ciudad Juárez después de su muerte en el 2016.

hoy en día esta obra tiene un valor de 133 millones de pesos y Esta ultima conexión con Duarte ha dado lugar a especulaciones y controversia sobre su verdadero lugar de destino y la legalidad de la adquisición de la pintura.

En 2020 hubo el abogado Guillermo Pous afirmó que el cuadro estaba en manos de César Duarte y el heredero Iván Gabriel Aguilera Salas, hijo biológico de Juan Gabriel interpondría una denuncia para obtenerlo de vuelta de esto han pasado ya ocho años.

Actualmente, César Duarte enfrenta cargos legales y se encuentra tras las rejas debido a diversas acusaciones de corrupción y malversación de fondos durante su mandato como gobernador. El hecho de que cómplices de Duarte estuvieran involucrados con el retrato de María Félix destaca la complejidad de los entramados políticos y criminales relacionados quizá con la pintura más famosa de México.

A pesar del paso del tiempo, el paradero actual del retrato de María Félix pintado por Diego Rivera que quizá es lo que lo hace ta; importante sigue siendo desconocido, lo que añade un misterio adicional a esta fascinante historia de arte, fama y corrupción en Mexico.