“Paracaidismo” en Monumentos Históricos: El Desafío de Rescatar el Patrimonio Cultural de Chihuahua

Cesar M. Fernández

Los monumentos históricos del estado de Chihuahua se encuentran bajo una grave amenaza, y no me refiero en absoluto a la protesta del 8 de marzo donde las mujeres exigieron por justicia. Para nadie es un secreto que el deterioro de grandes obras arquitectónicas ha llegado al punto de no retorno, como es el caso del ex convento de San Antonio de Padua y muchas otras obras arquitectónicas perdidas, de las cuales hoy en día solo quedan ruinas.





Construcciones que fueron testigos de eventos significativos en la historia de nuestro estado, han sufrido un notable deterioro y abandono por más de un siglo, reflejando una falta de atención por parte de las autoridades y la ocupación irregular de estos recintos por individuos denominados “paracaidistas” que buscan adquirir de manera ilegítima una propiedad, en este caso una hacienda, revelando una actitud oportunista y deshonesta.





Las ex haciendas de Chihuahua son el elemento más visible de esta problemática, ya que a muchos les atrae o simplemente les parece fácil la idea de invadir una hacienda abandonada y convertirla en su hogar. Sin embargo, debemos recordar que estas construcciones deberian fungir como testigos de una época que no debe repetirse: la era del poder absoluto de Don Luis Terrazas quien fue el verdadero catalizador de la revolución en el norte de México, siendo su nombre sinónimo de desigualdad.





Terrazas, fue gobernador del estado en nueve ocasiones, poseía más de una decena de haciendas. Las cuales al día de hoy deberían tener un solo propósito como museos de historia. Francisco Villa, el líder revolucionario que fungió como gobernador del estado (1913-1914) propuso que estas haciendas se transformaran en universidades para combatir la ignorancia que había llevado al país al extremo de la revolución.





Lo preocupante es ver cómo estos sitios históricos han caído en el abandono o han sido ocupados de manera irregular por familias como ejemplo notable tenemos la ex hacienda de San Diego en el municipio de Casas Grandes, actualmente habitada por una familia que argumenta su derecho de propiedad, basándose en años de ocupación realizando modificaciones que dañan de forma inrebesible el casco de la Hacienda. Esta situación obstaculiza el potencial de convertir la hacienda en un museo que podría enriquecer el patrimonio cultural de la región más de acuerdo con los ideales de Villa y de la revolución.





Es imperativo que las autoridades, asuman la responsabilidad y realicen un análisis jurídico para determinar la situación legal de las propiedades ocupadas irregularmente. En caso de ser necesaria la expropiación promover la transformación de las ex haciendas y otros sitios históricos en museos accesibles al público.





Esto no solo preservaría su valor histórico, sino que también brindaría la oportunidad de educar a la comunidad sobre su importancia cultural e implementar programas de restauración y conservación de los monumentos históricos a través de inversiones públicas y privadas. Establecer fondos específicos destinados a la rehabilitación de estas estructuras para garantizar su mantenimiento a largo plazo.





Se debe concientizar sobre el patrimonio histórico no solo como la herencia cultural para las generaciones venideras, sino también como un acto de justicia hacia aquellos que forjaron nuestro pasado. Resulta contradictorio fortificar el Palacio de Gobierno, cada 8 de marzo para su protección cuando la mayoría de los monumentos del estado se desmoronan.