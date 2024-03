Ser mujer es extremadamente difícil, es una cruel realidad que dependiendo del sexo con el que nazcas se condicione la forma en la vas a vivir, en la que serás tratada, ¿qué tan larga será tu vida?, ¿Que tan propensa serás a sufrir violencia de cualquier tipo a cualquier edad?, ¿morirás de una forma violenta? ¿Tus derechos se te van a respetar y garantizar?

Como podemos ver ser mujer es extremadamente difícil desde el día en que nacemos ya condicionadas, se espera demasiado de nosotras.

Debemos ser inteligentes, brillantes pero NO mas inteligentes que un hombre porque “¿Cómo es posible que dominemos mas un tema que un hombre que es más capaz y tiene más experiencia?”, Debemos ser hermosas y no una belleza diferente, si no una belleza estereotípica, pero no debemos ser tan hermosas como para causar tentación en un hombre porque si no se pueden controlar claro es nuestra culpa y no tan hermosas como para que otra mujer se sienta intimidada o amenazada por nosotras porque sería una falta de sororidad.

Nuestra piel debe ser blanca, cara bonita, debemos ser altas, rubias, de buen cuerpo y sobre todo delgadas. Debemos ser delgadas acorde al estereotipo de la sociedad, pero nunca decir abiertamente que quieres ser delgadas únicamente que queremos bajar de peso por “salud” aunque sea a costa de dietas inhumanas que lastiman al cuerpo y general trastornos alimenticios además de dismorfia corporal, pero todo eso vale la pena para al fin encajar en la gran sociedad y ser atractivas para los hombres.

Debemos ser líderes, jefas y actuar como tal, pero al momento de ejercer ese liderazgo somos catalogadas como “locas”, “mandonas”, “neuróticas”, pero si un hombre actúa así es porque está ejerciendo liderazgo y autoridad.

Cuando tenemos interés en integrar la política de nuestro país o de postularnos para un puesto público nuestros derechos una vez más se ven violentados, siendo objeto de violencia política de género. ¿Cómo es posible que nuestra vida amorosa o nuestro aspecto físico sea más importante que nuestra capacidad o nuestra inteligencia?

Nuestros sentimientos nunca deben ser tema de conversación. A menos que sea para expresar cariño o amor, así si se nos permite ¿no?.

Debemos siempre lidiar con las consecuencias de los desastres de los hombres, porque de alguna forma siempre tenemos la culpa de todo.

Debemos de cuidarnos de familiares, extraños, maestros, en la noche si salimos, en la escuela, en el trabajo y en cualquier espacio ya que podemos ser victimas a cualquier hora, en cualquier lugar y a cualquier edad.

¿De verdad esta es forma de vivir?

Estoy tan cansada que día tras día seamos humilladas, infravaloradas, violentadas y limitadas, pero ni un día más.

Somos mucho mas, merecemos mas y tendremos mas.





Ana Sofía Carrasco Aceves

Instagram: @sofiacarrasco19