El “oro blanco” de Chihuahua

Por: Brenda Ríos

Actualmente Chihuahua es uno de los estados en México con más yacimientos del denominado “oro blanco” (el litio), un recurso que ha tomado fuerza estos últimos años por la crisis del “oro negro” (el petróleo), que derivado del cambio climático y su condición no renovable, el litio viene a tomar un papel importante dentro de la historia geopolítica del país y el mundo.

Su importancia, toma un rol en la transformación de los países y potencias mundiales que buscan reducir el uso de combustibles fósiles y buscan a las energías renovables, un tema que en específico a Chihuahua le compete.

Con miras a que la historia de Chihuahua se encamine en ser un estado más competitivo, con innovación y fortalecimiento de sus recursos, el poder del litio en nuestras tierras habla de un potencial auge en el aprovechamiento de las energías renovables.

Sin embargo, el tema del litio y su poder es apenas un paso al futuro de su extracción, pues, aunque existan yacimientos para la extracción del mineral, su proceso es tardado y costoso, por lo que el tema debe ser estudiado y debidamente analizado por el sector minero.

Esas exploraciones deben ser analizadas en el sentido en el que sean económicamente viables para en un futuro la escasez de los hidrocarburos pueda ver un potencial proveedor en nuestro territorio nacional.

Pero… ¿por qué es tan importante el litio?

Su valor en el sentido energético es amplio, como lo decía, específicamente en las energías renovables que impulsaría al uso de las energías limpias como las fotovoltaicas.

Ante la reforma eléctrica que fue rechazada por la mayoría de la Cámara de Diputados, los proyectos de energías renovables en el estado son defendidas a capa y espada por la capacidad de generar energías eólicas y solares.

En Chihuahua existen en operación 10 parques fotovoltaicos en los municipios de Ahumada, Camargo, Galeana, Juárez, Jiménez y Ascención, parques que generan energía de gas natural y que podrían funcionar con sistemas de baterías de litio como funcionan en Chile, uno de los países que lidera los yacimientos del “oro blanco”.

El proyecto en Chile es el primer parque solar con sistema de almacenamiento de litio y en 2021 permitiría suministrar energía a 370 mil hogares, un efecto que por supuesto es importante para la reactivación sostenible de los países. El interés del Presidente en este tema no es para menos, sabe de lo que se está hablando por eso en su desesperación de que le dieron para atrás a su reforma eléctrica horas después mandaba la reforma a la ley minera, todo que ver con este tema, en fin muy a su estilo y modo de cerrazón “según” para beneficiar a los que menos tienen cuando hay en el fondo intereses mucho más allá, de entrada sigue espantando a quienes quieren seguir apostándole a México en inversiones para energías limpias, qué buena salvada nos dimos con su reforma que no pasó, insisto, los morenos dirán lo que quieran, pero su reforma era retrógrada antigua y anti medio ambiente, no saben o no quieren ver hacia el futuro, nunca lo han hecho en ninguna de sus decisiones y la mayoría de su público cautivo que creo cada día es menos, en su mayoría son personas que no alcanzan a dimensionar el daño ambiental y económico de sus decisiones que la final de cuentas si lo analizamos a profundidad serán los más afectados a futuro, somos un país que si bien hemos tenido presidentes muy corruptos e ineficientes en su mayoría, con el actual dimos reversa, una reversa que en caso de que en 2024 algo cambie, aún así nos llevará años modificar, nos estamos convirtiendo ante los ojos del mundo en un país “poco confiable” y no sólo hablo de inversión, no cumplimos con acuerdo internacionales las leyes o constitución se cambian al son de un líder que aparentemente no entiende razones y no conoce el mundo, pero algo sí hay que reconocerle: sabe muy bien a quién le habla y cumple esas pequeñas expectativas que tarde o temprano nos van a explotar a todos en la cara, en fin.