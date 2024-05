El recuento de los daños 2018-2024

En diferentes libros y estudios, se estima que el presidente AMLO lleva en sus más de 1,150 mañaneras, cerca de 100 mil mentiras, afirmaciones falsas, o que no se pueden probar. Cerca de dos horas por 1,105 días, lleva un promedio de 96 diarias expresiones de este tipo.

Sus mentiras más célebres son; tendremos un sistema de salud como Dinamarca, no hay desabasto de medicinas, se acabará la violencia, la gasolina bajará a 11 pesos, se acabará la corrupción, no habrá más violencia, erradicaremos la pobreza, no endeudaremos al país (sin un peso prestado), creceremos al 6% anual, devolveremos el ejército a los cuarteles, no habrá más violencia ni homicidios, tendremos un ingreso superior, encontraremos la verdad sobre los 43 de Ayotzinapa, toda obra u adquisición será por licitación, no más adjudicaciones y habrá vigilancia ciudadana, no protegeré ni a mis amigos, ni compadres, ni parientes en casos de corrupción, nadie por encima de la ley, rescataremos a Pemex y a la CFE, el Covid no se contagia, salgan de sus casas, coman fuera, la mejor vacuna es el “detente” y la honestidad y miles de expresiones más. Veamos la realidad.

El único sexenio en donde la pobreza extrema multidimensional se ha incrementado es durante la administración de AMLO. Durante su sexenio las transferencias focalizadas en los pobres se cambiaron por transferencias universales, (para todos), se eliminó el seguro popular, y la economía nacional tuvo un crecimiento neto negativo en términos absolutos y per cápita, además de otros factores que golpean especialmente a los pobres extremos.

El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de México en 2018 la cifra del PIB fue de 10,130 dls. y quitando la inflación, en el 2023 bajó a 9,807 dls.

La deuda pública en el 2018 era de 655,810 millones de dólares y en diciembre del 2023 alcanzó la cifra de 873,156 millones de dólares, 34% más y en porcentaje del PIB anda rondando el 50%, la deuda más alta en toda la historia de México. Solo en este año 2024, el déficit en el Presupuesto de Egresos, esto es lo que no se puede cubrir con la Ley de Ingresos, fue de 1.2 billones de pesos. Ya sabemos para que se utilizará ese dinero. Las campañas de Morena y sus partidos achichincles y la compra de voluntades para junio 2.

Violencia, es donde menos ha cumplido este Gobierno, la peor estrategia para combatir la inseguridad los números son aterradores, con Calderón hubo, 120,463 homicidios, con Peña 156,055, AMLO lleva 187,434 y la proyección es que llegará a los 200,000. Todo esto a pesar de tratar de ocultar la verdad, como no calificando de homicidios a las personas desaparecidas. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes subió igualmente.

Los demás delitos, como extorsión, asaltos a mano armada, robos de casa y automóviles, subieron, del 2018, 318,743 a en el 2023, 379,122. Un aumento del 20%, y para este 2024 se proyectan casi 400,000 es decir un 26% más. La política de “abrazos, no balazos”, resultó ser sólo un chiste cruel, muy cruel. (Continuará)





Ingeniero Industrial y de Sistemas. Presidente de la JCAS

mmatac@hotmail.com