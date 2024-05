Están muy nerviosos 

En los últimos días de esta campaña política hemos visto como el presidente y su corcholata andan muy nerviosos y enojados con lo que ya empieza a ser evidente, que van a perder la elección y tendrán que irse allá para el rancho de AMLO o quizás más lejos.





Ellos saben que la corcholata no ha logrado entusiasmar al electorado, ya que se ha dedicado a defender todas las tonterías que ha hecho el presidente, donde se han ido miles de millones de pesos nuestros, porque no son de él, en proyectos que no han servido para nada, como son la cancelación del nuevo aeropuerto de la CDMX y la construcción del aeropuerto AIFA que más bien parece la avionera internacional de México. El Tren Falla que no va a ningún lado y solo pasea a la gente (cuando funciona) entre la selva y más selva. La refinería de Dos Bocas que no produce ni un litro de gasolina después de dos años de “Inaugurado”, pero sí le produjo cuatro mansiones en distintas ciudades de México y una cuenta, dicen, de cinco millones de dólares en un paraíso fiscal, a la ex secretaria Rocío Nahle, que con el sueldo de secretaria de energía no le da ni remotamente para eso.





La puntilla que se les calvó esta semana pasada, fue el resultado de la encuesta de MASSIVE CALLER, empresa que tiene muchos años haciendo encuestas y siempre ha sido bastante atinado en sus pronósticos, fallando en uno o dos puntos porcentuales, no como otras encuestadoras que les “Falla” por 20 o 30 puntos. Massive Caller hace encuestas diariamente a mil personas, mediante robots, para que no se inhiba el entrevistado y esta empresa había estado sacando sus resultados dándole el gane a la corcholata, pero no por muchos puntos, sin embargo, poco a poco sus resultados fueron cerrando la brecha que tenían entre Xóchitl y Claudia, pero la semana pasada ya las empató y la de ese fin de semana, ya puso a Xóchitl en la intención del voto, por encima de Claudia en casi tres puntos. Esto prendió los focos rojos en palacio nacional.





No solo dio ese resultado Massive Caller, sino también las mediciones de los estados de Veracruz, que es un estado de gran número de votantes, donde mandó palacio nacional a su secretaria de energía Rocío Nahle, con todas las agravantes mencionadas y además ella es de Zacatecas. El pronóstico es que pierden por 5 puntos en este momento. Jalisco, otro estado de numerosos votantes, lo pierden en este momento por 10 puntos. El estado de Morelos también lo pierde Morena y sus aliados por 8 puntos, que también es estado numeroso e igualmente a los anteriores, gobernado actualmente por Morena.





Tan desesperados andan en palacio nacional, que siguen cometiendo violaciones a las leyes, tendiendo cortinas de humo para distraer la atención, como la acusación que el pasado jueves hizo desde el púlpito mañanero de acusar a Amparo Casals, a quién se le murió su marido hace 17 años y lo acusó que no había muerto, sino se había suicidado y por lo tanto no debió recibir el seguro de vida de PEMEX donde trabajaba. Obviamente la acusación la hizo sin sustento, como siempre. Los funcionarios públicos solo pueden hablar lo que les permite las leyes y ahora resulta que tenemos un presidente, que es juez y verdugo, de todos aquellos que no están de acuerdo con su política ideologizante.





Hasta donde tope, falta menos de un mes para la votación.





Lic. Contador Público. Presidente del Grupo Mathasa y Consejero Estatal Vitalicio del PAN