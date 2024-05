Hacia una Cultura de Paz | Salario justo a trabajadoras del hogar

Este año, he escuchado y leído numerosas quejas en chats de whatsapp y redes sociales, sobre la dificultad de encontrar una trabajadora del hogar, para hacer la limpieza en casas.

No sólo comentan que las mujeres que realizan esta labor -porque es un trabajo de mujeres y no de hombres, de acuerdo al rol de género - escasean, sino que han aumentado sus precios. Si el año pasado el salario era entre $350 y $400 pesos por una jornada, ahora la misma cantidad cubre sólo tres horas de trabajo, de acuerdo a los comentarios en redes. La tarifa por medio día subió a entre $500 y $600 pesos. Las “quejas” incluyen que ya no lavan platos ni ropa, ni hacen comida; sólo sacuden y trapean.

Leía en un diario de Argentina, que, en vista de la creciente inflación en ese país, las trabajadoras del hogar habían ajustado sus tabuladores, con el apoyo de la Secretaría del Trabajo y la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Anunciaron a principios de año que en febrero recibirían un aumento del 20% y en marzo, un 15% adicional. En México, a principios de año también se anunció que, desde enero 2024, las trabajadoras del hogar tendrían un aumento salarial del 20%. Esto se debe al incremento en precios por la inflación y por el aumento del salario mínimo también. El sueldo en la Zona libre de la frontera deberá ser de $11,246 pesos y en el resto del país, $8,811 pesos. Los costos aumentan dependiendo de la actividad extra que realicen como lavar ropa, cuidar mascotas y cocinar. El monto máximo por día puede ir hasta $600 pesos, dependiendo de la especialización de los servicios, como cuidar personas mayores.

De acuerdo con el INEGI, hay más de 2.3 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico. 97% no cuenta con contrato laboral ni prestaciones de ningún tipo, a pesar de la reforma laboral en materia del trabajo en este rubro. Esto fomenta que la discriminación, violencia y abuso hacia estas personas, se incremente.

Aún hay mucha desinformación tanto como para quienes emplean como para quienes trabajan, sobre salarios justos y prestaciones de ley. Pareciera que los trámites para brindar los derechos son muy complicados, pero en realidad son sencillos y de gran beneficio para ambas partes. Sería de gran valor que ahora que tendremos presidentA de la república, ya sea Xóchitl o Claudia, se solidarice con esta parte de la población femenina y difundan conocimiento sobre este tema que sigue causando revuelo en redes. Es importante conocer cuáles son los derechos y las obligaciones para ambas partes, cuánto es el monto a pagar por cuotas patronales, en qué casos aplica y cómo, proceso para inscribir a una persona en el IMSS, monto mínimo de salario que se debe percibir y obligaciones del trabajador. Sabemos que México tiene graves problemas sociales que necesitan atención urgente. Ha habido avances, pero se deben socializar para evitar confusiones y abusos para empleadores y trabajadores. Todo urge en nuestro país, pero ojo con este grupo. Hasta Xóchitl ha batallado con eso, imagínense una que es común y corriente de a pie.

Maestra en Derechos Humanos. Analista del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

yanez_flor@hotmail.com