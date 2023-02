Innovación y herramientas digitales

Por: Mauricio Corona

“No es posible resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer” – Roger Van Oech

Definitivamente el mundo ya no es el mismo que solía ser. El cambio de paradigma en el cual se crearon los negocios durante los últimos cien años cambió y la única manera de sobrevivir a esta nueva era es entender qué está pasando para tomar acción. En la actualidad, la transformación digital no es una opción. Las empresas de hoy ya no pueden darse el lujo de no adaptarse a este nuevo panorama, pues no hay otra manera de renovarse y competir que mediante la digitalización de procesos. Pero, ¿qué es la transformación digital? Es un proceso mediante el cual las empresas hacen uso de la tecnología para mejorar el desempeño, aumentar el alcance y garantizar el cumplimiento de sus objetivos. Es un cambio estructural en las organizaciones que da un papel esencial a la tecnología y aunque por mucho tiempo este proceso fue una visión de futuro, hoy este escenario cambió.

Con la llegada de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 y por la crisis económica mundial, las pequeñas y medianas empresas que no tuvieron forma de seguir ampliando sus ventas tuvieron que emigrar forzosamente a la transformación digital que es sin duda un área de mejora para generar nuevos clientes, reducir costos, mejorar la productividad y mayor competitividad para destacar en el mercado. Este concepto es mucho más amplio que sólo tener una fanpage en Facebook, usar la imagen de tu marca a través de una página web, escribir un blog o invertir en publicidad y anuncios en redes sociales, por lo contrario, es un proceso mucho más grande, que es llamado proceso tecnológico. A continuación, mencionaré algunos consejos muy concretos de expertos en transformación digital sobre cómo puede tu empresa comenzar a desarrollar la digitalización.

Primero es realizar un análisis y autodiagnóstico estratégico que ayude a tener muy claro las posibles amenazas y oportunidades para la empresa, pero sobre todo los costos y esfuerzos que serán necesarios para llevar a cabo la total digitalización. Segundo es evaluar nuevos modelos de ingresos, implica generar nuevas fuentes de ingresos, como aprovechar las ventas en aplicaciones y redes sociales como Instagram o Facebook, plataformas online de venta o “afiliados” para ofrecer tus productos o servicios y llegar a nuevos mercados. Tercero, segmentación digital de clientes es organizar tus clientes en segmentos y establecer nuevos modelos de relación con los mismos. Esto puede ser muy útil para automatizar los planes de comunicación para mejorar relaciones mucho más efectivas con tus clientes, conocerlos a fondo y satisfacer sus gustos e intereses. Cuarto, generar nuevos canales de comunicación, definir cuáles son los segmentos que abarcará tu empresa para que a través del marketing digital y las redes sociales puedas diseñar un mapa de comunicación fluida personalizado que ayude a mejorar todos los aspectos en los que está fracasando tu negocio. Y por último, generar socios digitales que desarrollen una cultura de colaboración, la unión de las estrategias de marketing de dos marcas con el objetivo de crear y divulgar productos, servicios o contenidos que sean interesantes para un público en común.

En conclusión, la transformación digital llegó para quedarse, las Mipymes deben adaptarse a estos planes y herramientas digitales que más le ayuden a reducir costos, aumentar la visibilidad de la marca y sobre todo hacer frente a esta situación y los nuevos avances. Para implementarla de manera eficiente, la cultura digital debe de estar presente en toda la estructura del negocio y hacer parte de todas las decisiones estratégicas.

Mauricio Corona Aguilar, integrante de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua. Abogado corporativo. Catedrático universitario. Miembro de diferentes organismos y asociaciones empresariales.



Abogado. Especialista en Derecho Mercantil. Empresario

maucorona10@gmail.com