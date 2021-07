La inminente evolución del sistema

Por: Brenda Ríos

En las pasadas elecciones si algo quedó al descubierto es que el sistema político tiene que cambiar urgente, el mundo cambió, las personas cambiamos, si bien fue a raíz de lo que como humanidad pasamos con la pandemia, creo que este cambio de paradigmas viene de años atrás, lamentablemente en política se decidió hacer más de lo mismo, considero que los sistemas de partidos son obsoletos, los gastos en campañas son obscenos y grotescos, la contaminación de todo tipo, incluso visual, puso al descubierto un sistema frívolo que no se percata de las enormes necesidades que en este momento como sociedad vivimos y como siempre lo digo, no porque las cosas siempre se haya hecho de cierta manera quiere decir que esté bien, hay un hartazgo de la sociedad no sólo de la forma tan absurda de hacer política, sino de los políticos en sí, de esos políticos faltos de causas, de ideales y convicciones que no conocen los temas, que buscan el poder por el poder y a la hora que lo tienen no saben o no les importa dar resultados e inicia el ciclo vicioso de siempre, el que el poder se mantenga en unos cuantos, en aquellos que financiaron las campañas y los que se creen o son dueños del pueblo (como popularmente se dice) personalmente creo por que lo viví muy de cerca siendo candidata a la Gubernatura, que esta es la última etapa en el ciclo de hacer de esta clase de política, no hay sólo un hartazgo y decepción hacia todo el sistema, existe un resentimiento muy marcado y tengo la certeza que muy pronto las decisiones se van a tomar por la calidad de las personas y las causas que encabecen, “aguas” con eso para los que aún creen que todo tiene un precio, hay cosas que no tienen precio, tienen valor, y también hay personas que no venden su dignidad, porque buscan un bien común, tuve el gran privilegio de conocer a muchas de ellas en campaña y si algo quedó más que claro es que estas fueron las elecciones donde el gran ganador y quienes definieron la elección fueron el dinero y el miedo.

Existen muchas injusticias en nuestra sociedad, sin duda muchas de ellas parecen casi invisibles, quizá no se ven, pero sí se sienten, en poco tiempo sólo lo real lo auténtico va a ser importante y va a cobrar valor… ¿A qué me refiero con importante? A lo que quizás muchos no tengan la visión de entender como prioridad, hablo de literalmente salvar nuestro planeta, ¿se escucha exagerado? Créeme, no lo es, de verdad se necesita empezar a hacer cambios y NO de forma, de fondo, no puede prevalecer en quienes nos gobiernan este desinterés e ignorancia respecto al medioambiente, no lo podemos permitir, levantemos la voz, seamos conscientes en lo individual, aún es tiempo, aún es tiempo de por lo menos dar el primer paso para cambiar el rumbo, de ponerlo en la agenda, podríamos ser en Chihuahua referente nacional y mundial en temas como reforestaciones, captación de agua de lluvia, cosecha de agua, proyectos productivos, reciclado, energías limpias, residuos sólidos, etc.

Hubo muchas experiencias que me marcaron, pero una de ellas fue ver cómo hay una generación de jóvenes, muchos de ellos incluso menores de edad, auténticamente interesados en temas sustanciales, vaya, no sólo interesados le saben a los temas, me atrevo a decir que le saben mucho más que muchos políticos que se dicen de carrera, temas que requieren ponerse en la agenda y que necesitan ser atendidos de fondo, como lo es el cuidado y protección al medioambiente, la violencia en contra de la mujer, la igualdad de derechos, bienestar animal, entre otros, y si algo valió la pena fue escucharlos apasionados hablando de esto; una luz de esperanza en un sistema donde se acabó la pasión por defender ideas, donde ya no se habla sin máscaras y la hipocresía y falsedad hoy son la moneda de cambio.