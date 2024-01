La transparencia como medio de burla

La política nunca deja de sorprender, pero los límites de lo lógico y lo verosímil fueron rebasados. Ya no hablo de la ética y la moral porque eso quedó en el pasado para los dirigentes. Pero el propio pragmatismo fue rebasado por la hipocresía.

Esta semana el presidente del PAN, Marko Cortez, publicó en su propio twitter el pacto que firmaron con el PRI en Coahuila para ganar las elecciones a gobernador.

Lo triste de esto no es que lo publicaran, porque en realidad todas estas negociaciones deberían de ser siempre transparentes ante la sociedad, el problema es que habían negociado, entre otras cosas, seis notarías y una magistratura. Esta última significa que el Poder Ejecutivo de los estados que gobierna la coalición PAN-PRI, se meten con su Poder Judicial. ¿Te suena esto? ¿No es exactamente lo mismo por lo que estaban peleando con Andrés Manuel por poner a sus “cuates” como ministros? ¿Que piensan los notarios que si llegaron por examen de oposición?

Cuando vendes un producto, debes estar seguro de su funcionamiento para poder hablar con la verdad, convencer con tus argumentos y comunicar desde la experiencia. Cuando esto no sucede y ni tu crees en el producto, pues no se te venderá y tus prospectos de clientes sólo se reirán de ti. Pues esto le está pasando a la alianza que hoy encabeza Xochitl. No tienen credibilidad alguna porque todo lo que acusan ellos lo hacen y a veces más descarado.

Yo en lo personal creo que Marko debe estar muy arrepentido de haber publicado ese acuerdo donde aparecen las firmas de los dirigentes nacionales y del hoy gobernador de Coahuila. Obviamente hubo una gran pelea y la alianza PAN-PRI no se registro en Coahuila (uno de los únicos siete estados donde gobiernan). La única explicación es que lo hizo en una rabieta o berrinche cuando no le cumplieron lo que le habían prometido. Esto deja claro que la intención nunca fue ser transparentes, sino una medida de extorsión para obtener esos espacios de poder.

Hablando de transparencia, una de las cosas que estaba en la negociación era que el PAN controlara el instituto de transparencia de Coahuila. En teoría, siempre se selecciona a los mejores perfiles y se aprueban en el congreso en base a eso. Esta farsa quedó al descubierto por el mismo presidente del PAN llevándose entre las patas toda la historia del partido en cuanto al impulso al servicio profesional de carrera y la selección de liderazgos técnicos más allá de negociaciones políticas.

¿Con qué cara va a exigir el presidente del PAN que se respete la autonomía del Poder Judicial? ¿Con qué cara se pueden quejar de que los perfiles que propone AMLO, no son los mejores? ¿Qué argumento usarán para poder hablar de transparencia y del respeto al INAI?

Pobre Xochitl, no sabia en que se metia. No supo cómo explicar esta situación y solo le quedó decir que ella desconocía el pacto. Lo peor, fue que no ha tenido el carácter para pedir la destitución de los firmantes de ese pacto y eso que la campaña lleva por slogan “Fuerte como tú”. Se necesita ese manotazo en la mesa para poder dar esperanza a mucha gente buena que aun cree en una democracia sana y positiva para el país.