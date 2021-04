Por César Wong

En este espacio hablaré acerca de la libertad de expresión en México. Para iniciar con este tema es necesario, primeramente, saber qué es; y es que éste es un derecho fundamental de todos los seres humanos y nos sirve para externar nuestro sentir como lo son: nuestros gustos, inconformidades, enojos, alegrías o cualquier sentimiento, emoción, habilidad, conocimiento o manifestación que necesitamos dar a conocer a los demás.

Tan es así que nuestra Constitución política nos respalda con tener artículos que hablan sobre la misma, dándonos a conocer que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir, difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión y así mismo siendo inviolable difundir opiniones a través de cualquier medio, dándonos la convicción que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, todo esto dándole al gobierno la obligación a respetar la libertad de expresión y no interferir con este derecho.

En México existe el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por medio del cual el gobierno atiende su responsabilidad de proteger, promover y garantizar los derechos humanos de estos sectores ante una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad, con motivo de ejercicio.

Pero la libertad de expresión no solo protege mi derecho a difundir mis ideas y conocimientos, me permite también buscar y recibir información verdadera y de diferentes medios. Esta libertad se traduce en la facultad de leer periódicos y revistas, escuchar la radio, asistir y participar en debates públicos, ver programas de televisión y navegar en internet. Pero además me permite acceder a la información en posesión del gobierno, es decir, puedo acceder tanto a los documentos que generan la instituciones públicas como a la información.

En nuestro país somos hasta cierto punto dichosos de ser uno de los lugres donde nuestra libertad de expresión si esta presente, lo podemos observar en las manifestaciones que cotidianamente se llevan acabo a nuestro alrededor, en poder realizar algún comentario en redes sociales que hoy en día es uno de los medios más presentes y usados por la sociedad.. y aunque esto sólo es una parte de todo el camino que nos falta por recorrer y poder llegar a ser un país completamente libre, sin miedos y con certeza de seguridad para nosotros.

Considero que la libertad de expresión aparte de ser un derecho fundamental, es principalmente el medio que tenemos los seres humanos para confirmar nuestras posturas ante la vida y manifestar todo aquello que nos interese siempre y cuando este derecho no perjudique a los demás en ningún sentido, siendo siempre certeros y empáticos con nuestras palabras y acciones, respetando en la medida de lo posible el pensamiento de los demás y así día a día ir consiguiendo de nuestro país un lugar mas solido y de paz.