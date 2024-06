Primera presidenta mujer

Ayer domingo tuvimos la elección para renovar casi todos los órganos de gobierno, presidente de la república, nueve gobernadores de los 32, los 500 diputados federales y los 128 senadores, presidentes municipales y congreso local.

En Chihuahua logramos refrendar las principales presidencias municipales, excepto Juárez que ya estaba en manos de Morena. Las 5 diputaciones locales de la ciudad de Chihuahua se ratificaron de nuevo, no sé el resto del estado, porque a esta hora no tengo los resultados.

Recuperamos Parral que estaba en manos de Movimiento Ciudadano, de tal manera que toda la columna vertebral del estado estará en manos del PAN.

¿Por qué arrasó el partido Morena en casi todo el país? La propuesta de ellos no es para que la gente los apoye, pero fueron seis años de campaña, con nuestro dinero, de nuestros impuestos, el actual presidente se dedicó todas las semanas a andar por todo el país comprando votos, no se dedicó a gobernar, desparramó dinero a manos dar, con obras faraónicas que no sirven, pero nos endeudó a niveles peligrosos. Un tren Falla que no lleva a ningún lado, que está hecho con muy mala calidad y cada rato falla o se descarrila. Una refinería que no refina ni un litro de gasolina. Un aeropuerto que no recibe vuelos. Una compañía de aviación que no lleva pasajeros. Y así podríamos seguir en gastos sin planeación, por miles de millones de pesos de nuestros impuestos.

Fueron seis años de campaña que les dio los frutos que ellos esperaban, mientras el país se iba deteriorando cada vez más. La inseguridad creció a niveles nunca antes vista, grandes zonas de México en manos del narco, sin que el ejército o la guardia nacional los detuviera. El sistema de salud colapsado, aunque nos prometieron varias veces que tendríamos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Una super farmacia que solo surte dos o tres recetas al día en todo el país.

Se acabaron casi todos los fideicomisos que teníamos para enfrentar a los malos tiempos, ahora que cada quien se rasque con sus uñas. Nuestro México quedó a la deriva, Dios quiera y Claudia logre enderezar el barco antes de que nos hundamos.

La primera mujer presidenta enfrentará asuntos muy delicados.

Contador público del ITESM. Empresario. Consejero del PAN

glujanp@mathasa.com.mx