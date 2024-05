Todos a votar

Este próximo fin de semana, el domingo 2 de junio, tenemos un compromiso con la patria, para botar a la pandilla de rufianes que se han apoderado de todo lo que es de nosotros, para usarlo en bien de sólo ellos mismos, en una corrupción como nunca antes se había visto. De seguir así, terminaremos como el pobre pueblo de Venezuela, Nicaragua, de países ricos hoy su pueblo está muerto de hambre, literalmente.

“Sólo está derrotado el que ha dejado de luchar”, decía el gran “Maquio” Clouthier y cuánta razón tenía, así que tenemos que no sólo ir a votar el próximo domingo, sino invitar a la familia, a los vecinos, a los amigos, para que nadie deje de ir a votar, porque la candidata oficial anda repartiendo todo nuestro dinero, comprometiendo a la gente, para que voten por el partido Morena.





La decisión es entre dos mujeres, una propone (La corcholata oficial) no solo seguir por el mismo camino que nos ha llevado Obrador, sino ir más allá y convertir a México en un país socialista populista en donde todos seamos pobres y vivamos de la dádivas que no de el gobierno, para convertirse en una dictadura, que tiene todo el poder, con el Ejército y la Guardia Nacional (110,000 elementos nuevos) a su servicio, después que en este sexenio le han dado todo el poder económico. La otra candidata, Xóchitl Gálvez, propone retomar el camino del crecimiento económico, para bienestar de todos los mexicanos.





La corcholata oficial ha declarado ser atea, no creer en nada y en el video donde firma el compromiso con la Conferencia del Episcopado Mexicano CEM, dice que lo firma, pero que no está de acuerdo en algunas expresiones del documento y prácticamente termina por rechazar el documento, porque ella “Tiene otros datos” y vive en otro País, igual que su jefe Obrador. Xóchitl acepta todo el documento, porque es la pura verdad lo que se dice en ese documento.





La corcholata oficial no reconoce nada de las tragedias que pasaron en la CDMX bajo su gobierno, así que nadie es culpable de la caída de la línea 12 del metro, donde hubo más de 40 muertos y a donde no se presentó, ni para solidarizarse con las familias accidentadas, al igual que se patrón. Las obras inútiles de su jefe, para ella son una maravilla, así el Tren Falla lo piensa terminar y extender a centro América. Para ella la refinería dos bocas es una maravilla, aunque no refine ni un solo litro de gasolina, al igual que el aeropuerto AIFA, aunque no salgan vuelos.





El 2º piso de la cuatrote significa desaparecer las empresas privadas y la propiedad privada. Si no queremos ver lo que nos están diciendo, es porque tenemos ojos, pero no vemos. Ya tenemos bancos del bienestar por todo el país, aunque ya teníamos muy buenos bancos, señal de que los va a desaparecer, ya puso una línea de aviación “mexicana”, señal que va a confiscar las líneas de aviación. Puso su gas bienestar, que no funciona, señal que quiere desaparecer a las compañías de gas y expendedoras de gasolina-





Todos a votar el próximo domingo, urge un cambio para tener medicinas en los hospitales, no más abrazos a los delincuentes, inversión pública útil. Una vida mejor y más digna para todos.





Contador público del ITESM. Empresario. Consejero del PAN

glujanp@mathasa.com.mx