UnRetoMás | Además de preguntar, hay que atender

Como bien se sabe una de las frases que me ha marcado, de manera personal como profesional, es aquella que me dijo mi abuelo alguna vez: “El que pregunta no se equivoca”. En mi tiempo en el servicio público esta frase ha sido de gran ayuda para hacer mi labor algo que realmente le sirva a la gente.

Hoy, al frente de la administración que los ciudadanos me han confiado lidere, me he dado cuenta que ya no basta sólo con seguir preguntando, sino que hay también que agregar un elemento de suma importancia que todo gobierno debiera llevar, que es la capacidad de atender a aquellas inquietudes, peticiones y opiniones que tiene la gente. Al final de cuentas, esto es lo que nos permite completar el círculo virtuoso, donde se genera gobernabilidad.

En el Sistema de Información Legislativa de nuestro país, el concepto de “gobernabilidad” se define como: “La relación que se manifiesta cuando existe un estado de equilibrio en el ejercicio del poder político derivado de la solución de demandas sociales y la capacidad de los gobiernos de atender éstas de forma eficaz, estable y legítima”.

La crisis de gobernabilidad se ha vinculado históricamente al momento en que los gobiernos aumentan su intervención pero generan ilegitimidad porque no permiten la autonomía de la participación social. Según Habermas, “…la ingobernabilidad se presenta cuando hay una crisis de gestión administrativa y de apoyo político de los ciudadanos a las autoridades”. Es decir, no se logra el equilibrio entre lo que debe de hacer para cumplir con las labores mínimas que le competen, en este caso al gobierno municipal, y la atención que los mismos ciudadanos requieren que se les brinde.

Un mecanismo para mantener esa “atención” es la cercanía entre gobierno y sociedad. Esa cercanía no sólo nos permite identificar las necesidades de la ciudadanía, sino que al mismo tiempo nos da la oportunidad de escucharlas de primera mano y, por supuesto, atenderlas en la medida de lo posible.

Actualmente el "Plan de Proximidad Ciudadana: Al Encuentro de Todos" es una estrategia de cercanía que se lleva a cabo en el municipio de Delicias. Este es un ejercicio donde cada martes, desde las 8:00 de la mañana, se busca brindar una atención más personalizada a la gente y resolver diversas situaciones de manera más rápida.

En la primera emisión se atendieron más de 130 personas, y personalmente me tocó tener un acercamiento directo con 107 ciudadanos. Mientras que en la segunda fueron atendidas más de 250, de las cuales 104 se acercaron conmigo, ya sea para canalizarlos al área o secretaría pertinente o personalmente dar seguimiento al asunto que desean tratar.

En nuestro país sigue habiendo la idea equivocada de que la gente busca a sus gobernantes para pedir cosas, cuando en realidad somos los servidores públicos los que tenemos la obligación no sólo de preguntar cuáles son sus necesidades, sino además debemos atenderlas.