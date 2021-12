Vamos por la reactivación económica de Chihuahua

Estimados lectores, Chihuahua nos exige dar lo mejor de cada uno de nosotros, 33 diputados, 33 chihuahuenses que tenemos una responsabilidad con este pueblo, que ha sido golpeado en los últimos años por gobiernos que no han podido ni han querido darle a Chihuahua el lugar que le corresponde.

Hace unos días me encuentro con la noticia de que 94 millones de pesos en medicamentos caducos fueron encontrados en las bodegas del sector salud, sin duda una lamentable y reprobable noticia, ante la crisis en materia de salud pública a lo largo del estado, en el que la escasez del medicamento se volvió el pan de todos los días.

Peor aún ante una contingencia mundial derivada por el virus del Covid-19, de la cual en su momento se mostró imbatible ante una ineficiencia en el manejo de la pandemia, situación que parece desoladora cuando hay indiferencia de un gobierno incapaz de organizarse y coordinarse con las instituciones médicas para el aprovechamiento de todo este medicamento que en mucho hubiese contribuido en la salud de los ciudadanos.

Sin duda este escenario indigna a cualquiera que busca el bienestar de Chihuahua, esto es sólo una raya del tigre, pues los diputados del PRI no somos ajenos a las dificultades que atraviesa nuestro estado, principalmente en materia económica, y no es con una actitud retadora o de encono como lograremos salir adelante; hoy más que nunca requerimos trabajar juntos, impulsar la infraestructura, el acceso a la salud, el acceso al agua, mejorar en la competitividad y el desarrollo económico.

Chihuahua no es un estado acostumbrado a las medianías de los indicadores en el ámbito nacional, nuestro arraigo nos impulsa a ser pioneros y punta de lanza en los cambios que requiere nuestro país, esto no es algo nuevo, ha sido así desde antes que México fuera una nación independiente, la Revolución Mexicana, la consolidación democrática.





Por ello, de cara a la aprobación de paquete económico 2022 del Ejecutivo estatal, antes que una sigla partidista, somos chihuahuenses y requerimos de un gobierno que tenga la capacidad y las condiciones para operar, en la fracción del Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado queremos que al nuevo gobierno le vaya bien, porque así nos irá bien a todos los que habitamos este gran territorio.

Sin embargo, para ello el “gran reto” corresponderá a la implementación y ejecución del recurso público, en donde todos debemos ser observadores y auditores, para dejar atrás el déficit presupuestal que no ha permitido un desarrollo económico real y equilibrado para nuestro estado.

El gasto del gobierno debe estar basado en flujo de efectivo, pero sobre todo para que se impulse esa agenda de prioridades que ha planteado la actual administración estatal, pues ahora sí, no debe pasar de lado ante los que menos tienen, y sirva para elevar la calidad de vida de aquellos que viven en el rezago, donde no llega el agua, donde no hay acceso a la salud, medicamentos, seguridad ni oportunidades de trabajo.

En el Revolucionario Institucional entendemos que hoy tenemos responsablemente que apostarle a la reactivación de Chihuahua, y por tanto compartimos el objetivo en el que Chihuahua se levante y vuelva a ser el estado grande, un estado competitivo, atractivo a la inversión, generador de empleos y un modelo a seguir desde otras regiones del país, y no permitir mayores actos de irresponsabilidad que sólo laceran al pueblo chihuahuense.





Maestro en internacionalización del desarrollo local y Diputado por el PRI