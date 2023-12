Lo que no hagamos por nosotros mismos, nadie lo hará

El norte de México sigue siendo uno de los 2 grandes motores de la economía Mexicana, desde el inicio del “México Independiente” los estados norteños descubrieron que lo que no hicieran por sí mismos nadie más lo haría; en algún momento quedaron como zona de veda, entre los conflictos de Ciudad de México y Washington DC, lo que impidió que ningún proyecto estratégico para el desarrollo nacional se ubicara en la zona norte, por su cercanía al país norteamericano y demasiado lejos de la Ciudad de México.

Sin embargo, los estados norteños y sus habitantes no estaban resignados a vivir en una zona de rezago y olvido. De ahí que la minería, el metal mecánico, la ganadería y la agricultura fortalecieran una economía basada en fortalezas locales, dando impulsó a la creación de corredores entre las diversas ciudades de esta región del país.

Chihuahua, Monterrey, Saltillo, Culiacán, Hermosillo, Ciudad Juárez, Tijuana, Torreón entre otras; fueron forjando su propio futuro, consolidando empresas que hoy son las más grandes de México y América Latina en su rubro.

El gobierno federal con un sesgo centralista fue observando ese crecimiento y tuvo que incorporarse a dicha dinámica, participando en la creación de carreteras, presas, puentes, escuelas, hospitales y la infraestructura pública necesaria para el impulso del norte del país.

Hoy en día no podemos entender a México y su integración al mundo, sin el esfuerzo y resiliencia de la zona norte del país, y esto no se limita al modelo maquilador como muchos han querido señalar, si no al esfuerzo de millones de mexicanos que viven en una zona adversa, con un clima extremoso y donde las oportunidades había que crearlas por qué nadie las regalaría.

Nuestro estado de Chihuahua es un claro ejemplo de ello, nunca ha perdido el norte de hacia dónde se debe dirigir, ha creado las condiciones necesarias para poder impulsar proyectos de desarrollo económico que hoy ubican a Chihuahua como estado puntero.

Por citar un ejemplo Chihuahua es el estado mexicano donde la mayor parte de los trabajadores están en la economía formal, siendo el primer lugar a nivel nacional con menor ocupación en el sector informal, con el 15.6%.

Asimismo, destaca como la cuarta entidad con mayor atracción de inversión extranjera directa, aportando el 4.6% al total nacional con mil 517 millones de dólares, solo por debajo de Ciudad de México, Nuevo León, y Sonora.

En cuanto al aprovechamiento de nuestros recursos naturales, y turísticos, Chihuahua se ha destacado a nivel nacional como una de los puntos con mayor derrama económica a costa de este rubro, pues en un acumulado de lo que va del presente año, se ha generado más de 13 mil 596 millones de pesos, reflejo de que la gente quiere y gusta de visitar nuestro gran estado.

Lo que habla del compromiso de los chihuahuenses con el pacto federal, sin embargo, ese compromiso no es recíproco y hoy en día el gobierno mexicano deja a Chihuahua sin recursos y no atiende necesidades básicas como carreteras, infraestructura de telecomunicaciones, infraestructura hídrica, infraestructura hospitalaria por mencionar algunos ejemplos, que frenan estrepitosamente el desarrollo económico de los municipios y de la entidad misma.

No obstante, y aunque el escenario se percibe adverso, estoy seguro que las nuestras regiones, fieles a su empuje no perderán dirección ni norte; y esto es por qué; nuestras capacidades son insuperables, y aun con el apoyo o sin el apoyo del gobierno federal; os chihuahuenses sabemos que lo que no hagamos por nosotros mismos nadie más lo hará, por algo no es casualidad que seamos el estado GRANDE del país.