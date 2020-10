[GALERÍA] Promueven la filantropía empresarios chihuahuenses, ayuda a los vulnerables

Impulsores del desarrollo educativo, cultural, social y económico de Chihuahua, empresarios y filántropos unen esfuerzos para estimular y fortalecer acciones que beneficien a las clases más vulnerables, proporcionales elementos y herramientas para una mejor calidad de vida doblando esfuerzos durante la crisis sanitaria, afirman presidentes y consejeros de organismos civiles de la ciudad.

Dirigentes de fundaciones que durante décadas han apoyado causas nobles destacan para El Heraldo de Chihuahua la importancia de solidarizarse, de ver por aquellos que están desprotegidos y de fomentar la unión y la generosidad, no sólo en pandemia, sino siempre, puntualizan.

Líderes de agrupaciones sin fines de lucro destacan que la aportación que ellos brindan a los más necesarios son evidentes gracias a su forma de conectarse con las clases más populares y al trabajo de millas de voluntarios que hacen posible que la ayuda llegue a su destino.

Lourdes Cruz de Antúnez.- Presidenta del consejo del Centro de Acopio para la Tarahumara, (Captar). “Ayudar a los más vulnerables es necesario porque estamos todos en el mismo barco, si nos ayudamos el barco va más ligero, si no, el barco va más pesado y se puede hundir; más felicidad recibe quien ayuda que quien recibe la ayuda. En Captar seguimos trabajando con en coordinación con la Mesa de Seguridad Alimentaria de la Sierra Tarahumara, encabezada por Luis Corral.

Luisa Ricaud de Cano .- “Chihuahua es un estado solidario, como presidenta del consejo de la Granja Hogar en la cual tengo 40 años trabajando como voluntariamente, puedo decir que donde toco puertas me las abren, nadie me ha dicho que no, cuando se trata de ayudar a los niños; hoy en día tenemos 219 niños y adolescentes que son albergados en la institución el cual ha sido el hogar de millas de generaciones ”.

Laura García de Haddad.- Presidenta del consejo de McV. “Para mí, trabajar con la sociedad civil es la manera en que puedo devolver al prójimo algo de las bendiciones y oportunidades que Dios me ha dado en mi vida. Convencidas de lo que hacemos, Mujer con Valor, AC, contrib al bien de la sociedad, buscamos que la mujer se conozca, acepte y supere a través de talleres y conferencias para que desarrollen la mejor versión de sí mismas, invitándolas a realizar cambios positivos por su bien y el de su entorno ”.

Enrique Terrazas Torres.- Empresario comprometido con la educación e impulsor del programa Líderes del Mañana del Tecnológico de Monterrey. “Si uno ha tenido tantas oportunidades y volteas a ver a personas que no tienen, hay que abrir la puerta para que tengan; la educación es la clave de todo, hay que formar a las personas para que realmente se superen, en referencia a nuestro estado dependiente de que los gobiernos conscientes estén de que hay que buscar la forma de elevar el nivel formativo y educativo de los habitantes de una comunidad determinada ”.

Adriana Luévano .- Coordinadora general capítulo Chihuahua de Fundación Acompaña: “Ayudar es un deber que tenemos todos los que de alguna manera tenemos obligación de ver por los más vulnerables; poner nuestro granito de arena para construir entre todos un mundo mejor. En Chihuahua tenemos un alcance mayor de mil personas que reciben acompañamiento durante el duelo ”.

Belinda López.- Presidenta del consejo de la Asociación Fortaleza Mental y Excelencia Deportiva. “Debemos ayudar, somos uno, no podemos estar bien si los demás no lo están, ¿cómo puedo querer salir a la calle y tener un parque limpio ?, ¿cómo respirar aire si no le doy oportunidad al otro ?, ¿cómo quiero poder salir a la calle y que no me asalten si el otro no tiene para comer? Creo en los niños porque son nuestro futuro y la educación es todo y el deporte es el instrumento privilegiado para inculcar los valores en los niños ”.

Karla Cuesta .- Voluntaria de la Granja Hogar: “Dios nos dio bendiciones y es nuestro deber ayudar a los que menos tienen, impulsar la educación porque de ahí empieza todo, es necesario invertir más para formar a niños y jóvenes y ayudarlos a que enfrenten retos y saquen adelante el país y el mundo entero ”.

Fotos: Archivo

Jorge Cruz Russek.- Presidente del consejo de Fundación CE: “Ayudar es algo que traemos en el ADN, somos solidarios por naturaleza, las personas somos animales que trabajamos en sociedad, la humanidad; el hombre ha hecho lo que nunca otra especie ha podido hacer porque trabajamos de manera conjunta; hacer algo por los otros es sentido de solidaridad, simple y llanamente nos sentimos bien en dar. En Chihuahua somos personas solidarias, somos líderes en filantropía, muestra de ello es que de Chihuahua han salido tres Fechac ”.

Liliana Terrazas, consejera de Promesa Educativa. - La vida toma un verdadero significado en el momento en que uno trasciende sus propios yo y es sensible a las necesidades ajenas, cuando eres afortunado y privilegiado, ayudar al más necesitado y compartir con ellos las oportunidades que en algún momento tuviste. Apoyamos a la formación integral de niños y jóvenes en situación vulnerable, tenemos cuatro programas: Se'wa es uno de ellos en el que participa alrededor de 600 niños; academias deportivas y actualmente operamos dos instituciones educativas, colegio Riberas con 480 niños, y colegio Al Superarte con 240 pequeños. En pandemia, redoblamos esfuerzos para seguir apoyando.