“Una mezzosoprano con voz cremosa” New York Times, sobre la chihuahuense Cecilia Duarte

Hay infinidad de artistas que ha dado el Estado Grande al mundo quienes a lo largo de su trayectoria han dejando en alto el nombre de Chihuahua, una de ellas es Cecilia Duarte, quien gracias a su esfuerzo, perseverancia y amor que pone en su carrera a logrado que su calidad de vocal no pase desapercibida como fue para el periódico de nivel internacional The New York Times quien cataloga su voz como “una mezzosoprano con voz cremosa”.

La intérprete chihuahuense también tiene el mérito de haber participado como solista en el álbum “Duruflé: Complete Choral Works”, ganador del Grammy en el año 2020 en la categoría “Mejor Interpretación Coral”, y hoy en día tiene programado dar un concierto en Holsclaw Hall, FFSoM, U of A, este 26 de enero.

El evento lleva por título “Noche Hispanoamericana”, donde Cecilia Duarte estará acompañada del Trío Chapultepec, guitarras, y Jesús Pacheco en percusión, con la participación especial de Misael Barraza-Díaz, guitarra clásica y flamenca.

De igual manera la mezzosoprano cuenta con su disco como solista que se llama “Reencuentros”, producido por el múltiples veces ganador del Grammy como Productor del Año, Blanton Alspaugh, entre las melodías que los fans pueden encontrar en esta producción están: “Fina estampa”, “Incertidumbre”, “Peleas”, “Zamba para olvidar”, “La flor de la canela”, “La revancha”, “Alfonsina y el mar”, por mencionar algunas.

Sobre este trabajo expresó, a través de un video: “Este disco es un reencuentro con mi pasado, un recuerdo de los momentos en que escuchaba a mi madre cantar muchas de las canciones aquí recopiladas, y un reflejo de quién soy hoy como artista. Reencuentros representa de dónde vengo y las historias que me formaron. Para mí es importante compartir este legado de música hermosa, sólo una pequeña muestra de la riqueza artística de la música latinoamericana”.

La mexicana se ha destacado por cantar una gran variedad de géneros musicales a nivel nacional e internacional desde música antigua, jazz, clásica, bolero, contemporánea, entre otros.

En su biografía se destaca que ha sido reconocida por crear el papel de Renata en la primera ópera con música de mariachi Cruzar la Cara de la Luna, al lado del famoso Mariachi Vargas de Tecalitlán, y que fue comisionada por Houston Grand Opera en el año 2010, asimismo, ha interpretado esta ópera en los escenarios de Houston Grand Opera (2013, 2018) el teatro Châtelet, en París, Francia; Chicago Lyric Opera, San Diego Opera, Arizona Opera, La ópera de Fort Worth, El Teatro Nacional Sucre, en Quito, Ecuador, New York City Opera, y El Paso Opera.

Cabe destacar que también ha creado otros personajes en estrenos mundiales en subsecuentes óperas, como: Jessie Lydell en A Coffin in Egypt, (HGO y el Wallis Annenberg Center en L.A.); Gracie en A Way Home (HGO y Opera Southwest); Harriet/First Responder en After the Storm (HGO); Alicia en Some Light Emerges (HGO); y Alma en el primer capítulo de la serie de ópera por internet de Houston Grand Opera Star-cross’d, el cual recibió un Telly Award en el 2019.

Otros papeles operísticos incluyen a Linda Morales en Hometown to the World, de Laura Kaminsky y Kimberly Reed; Melissa en Alcina de F. Caccini; Maria en María de Buenos Aires; Sarelda en The Inspector; Loma Williams en Cold Sassy Tree; Isabella en La Hija de Rapaccini, y Tituba en The Crucible, entre otros.