Comparte Lalo Nájera su filosofía de la vida

“Las oportunidades que he tenido desde hace tiempo en el deporte me han permitido aprovechar al máximo los potenciales que uno tiene como persona, en este caso las habilidades y destrezas dentro del deporte, y abordarlas de manera positiva para conseguir las metas y objetivos que te propones”: comentó el ex basquetbolista chihuahuense de la NBA Eduardo Nájera Pérez al participar dentro de las actividades del XXIV Congreso Internacional de Educación Física de la UACh, que inició ayer de manera virtual.

“Hay una anécdota que recuerdo mucho, pues a los 15 años yo ya medía 2.04 metros de estatura, cuando se me presenta la oportunidad de jugar beisbol en actividades ante presencia de visores de EU, y yo llegué con el entrenador Héctor “Pollo” Rubio, quien me miró de pies a cabeza y a pesar de mi talento me dijo que estaba demasiado alto para jugar beisbol “mejor deberías probar en el basquebol” y de ahí fue que decidí iniclinarme por el baloncesto”.

“Ahí comenzó mi carrera del basquetbol en el CBTIS 122 y rápidamente me di cuenta del ambiente en que me estaba desenvolviendo y me sentí más cómodo y acudí con el entrenador Sergio Panduro, quien me pregunta primero mi edad y me pidió mi acta para corroborar y relacionar estos dos datos”.

Fue así como rápidamente me apasiona este deporte, y como todos, comienzo desde abajo y mi mentalidad me permitió iniciar con una actitud de trabajo como basquetbolista y como persona pues sabiendo que tenía el talento para este deporte, había que desarrollarlo desde el punto de vista atlético”.

LA FRASE

“Cuando te propones un objetivo personal, debes considerar primero las metas a corto plazo, ir progresivamente con tu enfoque en las diferentes etapas que se presentan con la característica de que dichas metas sean reales”. Eduardo Nájera / Ex jugador NBA





