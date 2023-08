"Me llevo un bonito recuerdo de México, sobre todo de Chihuahua": Entrenador de Adelitas

El entrenador Miguel López o Maikel, como le gusta que le llamen, le entregó a Adelitas su primer campeonato de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en la historia de la franquicia, el nacido en las Islas Canarias, España, afirmó en exclusiva para esta casa editora que se llevará un bonito recuerdo de México y particularmente de Chihuahua por la calidez de su gente.

“Lo mejor que me pasó durante mi estancia aquí en México fue las personas que conocí, son maravillosas muchas de ellas, la afición súper volcada con el equipo también, esto en muy pocas ocasiones me ha tocado vivirlo y es digno de destacar”, afirmó Miguel López, coach campeón con Adelitas de Chihuahua, para esta Redacción.

“Tengo que decir que me llevé una gran sorpresa, no conocía México, ni su gente, sólo tengo palabras de elogio hacia este lugar, me encontré en un club que se mima y se cuida hasta el más mínimo detalle y paralelamente, la gente sin saber quién eres, son amables, se preocupan las unas por las otras, tienen cosas que por desgracia se han perdido, como dar los buenos días, tardes, espero nunca dejen de hacerlo aquí, por desgracia en otros lugares ya no es así”, expresó el canario.

¿Qué le falta a las jugadoras mexicanas para dar ese salto de calidad?

“Quizás soy el menos indicado para dar una opinión sobre el tema, yo dirigí a un club profesional, pero si algo pudiera decir es que se tiene que comenzar desde abajo, aquí tienen mucha tradición de baloncesto, en esas categorías donde los niños y niñas elevan su nivel hay que revisar a fondo cómo se puede mejorar”, comentó Miguel López.

También mencionó diferentes estilos que se aplican en otros países, “en algunas partes del mundo ponen a los más veteranos a enseñarles a los más jóvenes, también en otros lugares dicen que en la cantidad está la calidad, tienen a 200 o 300 niños en cantera y de esos dicen que al menos 10 destacarán”, relató el coach.

¿Lo que más extrañas de extrañas de las Islas Canarias?

“Extraño mucho la playa, la comida, aunque aquí también la gastronomía me encanta y sobre todo a mi familia”, expresó el coach.

¿Si te llamaran para dirigir a Dorados lo harías?

“No me lo he planteado ni me lo plantearé, ellos tienen un grandísimo entrenador que es Diego, creo en el proyecto de Dorados-Adelitas como club”, afirmó el español.

¿El momento más emocionante que viviste en la temporada con Adelitas?

“El llegar, cuando llegas no sabes a dónde vas, me ha pasado en todos los países, realmente es una emoción, una incertidumbre y un sentimiento muy especial, además de que aterricé aquí el día de mi cumpleaños”, mencionó el entrenador campeón”.

¿Tu lugar favorito en Chihuahua?

“Hay muchos, por ejemplo para tomarme un café, me gustó mucho un sitio que se llama El Diván del Café, es muy tranquilito, hacen unos cafés espectaculares, pero depende del momento”, dijo el coach.

Por último, ¿regresaría para otra temporada con Adelitas?

“Por supuesto, me he sentido como en casa, he tenido la suerte de haber estado en cinco años en Rumanía, cuatro en Hungría, cuatro más en Finlandia, además de China, en muchos sitios del mundo, pero reconozco que sin duda, Chihuahua es un lugar que a cualquier entrenador o persona les encantaría venir”, finalizó Mikel.

