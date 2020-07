Negativo panorama, agoniza Estatal de beisbol 2020

El presidente de la Asociación Estatal de Beisbol, Francisco Javier Fierro, dijo ayer en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua que no se ve un panorama alentador para el arranque del Campeonato Estatal de Beisbol en su temporada 2020.

El mandamás del beisbol en el estado señaló que aún siguen sin tener una fecha de una posible apertura del campeonato, ya que depende mucho del cambio de semáforo, y ante eso están pendientes de las noticias y de lo que el gobernador Javier Corral disponga sobre algún cambio en el deporte.

“Siguen los contagios sobre todo en la ciudad, no sabemos qué es lo que vaya a pasar, la verdad tenemos el escenario de que si persiste la contingencia o no baja el número de infectados, lo mejor será no celebrar la temporada. El beisbol puede esperar, la salud es algo que tenemos que preservar”, dijo Javier Fierro.

“Sería muy irresponsable de mi parte lanzar de inmediato el Campeonato Estatal al momento que cambie el semáforo con la reactivación del beis, por ahora no estamos en condiciones de celebrar el Estatal de Beisbol”, enfatizó el presidente de la AEB.

Además de reactivarse las acciones del rey de los deportes, la parte económica es otro de los aspectos que pegaría a los bolsillos de los organizadores, ya que no sólo son los jugadores que participan en el estatal de primera fuerza, sino también afecta con el apoyo de las entradas, la venta de los insumos dentro de los estadios y el apoyo de la iniciativa privada.

“Sería un estatal muy golpeado, ya que algunas zonas dependen en gran parte del gobierno municipal, pero ahorita están sacando programas para los afectados por la pandemia donde los recursos para el deporte se han canalizado para combatir la pandemia, algo que hay que aplaudir”, dijo.

Sin duda alguna el presidente de la Asociación Estatal de Beisbol señaló: “Sería lamentable que el Estatal de Beisbol dejara de ser atractivo por el poco número de personas que asistirían a los estadios, además de que algunos jugadores foráneos no podrían llegar”.

“Lo primordial es la salud de los jugadores y de la afición al beisbol. Por eso, aun con el cambio de semaforización, se buscará la manera de trabajar con todas las medidas requeridas para dar una seguridad tanto a peloteros como a los espectadores”, finalizó.

