Milagrosa recuperación de Alexa Terrazas luego de su caída

A 10 meses y 14 días del accidente que la tuvo al borde de la muerte, Alexa Terrazas López dice estar viviendo al máximo, lo que considera como una segunda oportunidad. Y agradece por todo el apoyo de muchísima gente que contribuyó en su recuperación.

Personas que aún sin conocerla oraron por ella, ofrecieron misas, meditaron, donaron sangre; a los médicos que con su entrega le salvaron la vida y fueron parte fundamental para que ella esté con bien y recuperándose.

La magia delfísico y una alimentación saludable han obrado el milagro. Alexa es otra, más fuerte, más renovada… y agradecida con la vida más que nunca.

Alexa ha decidido contar, a través de El Heraldo de Chihuahua, esta parte de su historia, no para exhibirse, ni mucho menos para presumir la inmensa felicidad de que ahora goza. No.

Lo hace con un propósito: “Ayudar con mi experiencia a las personas que como yo hayan sufrido un accidente, que crean que han perdido algo y no puedan encontrar la manera de salir adelante”.

VAGOS RECUERDOS DE LO SUCEDIDO

-Son muchas las versiones que se han difundido en relación a cómo sucedió el accidente

“Mira, esa parte no la recuerdo. Creo que muchas veces la mente borra ciertas situaciones, como manera de protegerse. Lo que sí recuerdo es que eran como las 12 del mediodía, estaba sola en mi departamento, después de haber ido a la escuela”.

Y agrega: “Sufrí múltiples fracturas expuestas en brazos, piernas, hombros, muñecas, cara. Me dicen que el Dr. Julián Guerra que fue el responsable del equipo de ortopedia durante las más de 10 horas que trabajó en fijar mis huesos, limpiar las heridas para evitar infecciones, me sacaron pedazos de hojas y tierra de mi cuerpo. La dedicación y amor con la que me atendieron los doctores fueron claves para mi recuperación. La doctora Roxana de Hoyos fue la que armó el equipo y quien me acompañó en todo momento y me recibió en el hospital, la mejor amiga de mi tía Mavi. Y el doctor Carlos Lozano fue quien operó mis brazos”.

-¿Cuándo recuperas la conciencia, tras dos semanas de estar en coma inducida, ¿qué es lo primero que ven tus ojos y cuáles son tus primeros pensamientos, tal vez tus primeras palabras?

“Bueno, un día abrí los ojos, vi a mi mamá y le dije, ¡yo voy a volver a bailar”!

Durante las semanas posteriores, Alexa entró a quirófano entre 25 y 30 veces.

“Ahora sólo trato de vivir el día a día, agradeciendo a Dios por esta segunda oportunidad. Me enfoco en lo que puedo hacer para mejorar”, agrega la carismática joven, de 23 años de edad, que como muestra de su gran estado de salud físico y mental acaba de graduarse en ceremonia virtual con mención honorífica del Itesm, como licenciada en Nutrición y Bienestar Integral.

--Alexa, quien el próximo 21 de agosto cumplirá 24 años, responde a la pregunta de si en esos momentos pasó por su mente que podía morir.

“Para nada, nunca pasó por mi mente ese pensamiento, menos aun cuando tuve a mi alrededor a tanta gente pidiendo por mí. Eso me dio la fuerza y al contrario, siempre tuve en mente que volvería a ser la misma y aquí estoy. Me levanto todos los días dando gracias a Dios, a mis padres y a todas las personas que se unieron en oración y a los doctores que pusieron todos sus conocimientos, amor y trabajo para que yo pueda estar bien”.

LA MAGIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

Alexa está segura de que su pasión por el deporte ha jugado un papel importante en su rehabilitación.

“Totalmente. Practicar distintos deportes me ha ayudado a tener la mente abierta y no dudo que eso me esté facilitando mi rehabilitación. Los músculos tienen memoria y siento cómo he ido recuperando mi movilidad y fuerza”.

Alexa es amante de la adrenalina. Desde muy joven mostró su talento para el baile, el jazz, el ballet contemporáneo, las acrobacias. Le gusta escalar, lanzarse en tirolesa, hacer bicicleta, gimnasia, yoga, pilates, spinning, natación y no duda en que pronto estará practicando todo al cien por ciento de su capacidad.

Su disciplina y su puntualidad para seguir las recomendaciones médicas y de su entrenador han llevado a Alexa a un punto en que ya casi no refleja los estragos de ese accidente que la mantuvo varios meses en el hospital. Las cicatrices están desapareciendo y es su actitud positiva ante la vida la que la está llevando a completar el milagro.

“Todos los días voy a mis terapias y no las hago a medias, le echo todas las ganas, toda la pasión. Yo sé hacia donde quiero ir y llegar y de eso me agarro todos los días desde que me levanto”.

Su madre, Belinda, que por meses vivió lo que ella considera “un aprendizaje”, ya no se sorprende ante lo que cada día ven sus ojos.

“Cómo crees que me siento, si todos los días veo un milagro en casa, que camina, sube escaleras y hace las cosas ya sin ayuda”, comenta, convencida de que “la vida le dio la oportunidad a Alexa de recuperarse por alguna razón que ella tendrá que descubrir y encontrar su propósito de vida”.

En una escala del uno al 10, la propia Alexa se pone la calificación de 7 respecto a los avances en su recuperación física. “Ya puedo hacer casi todo sin ayuda, sólo me falta mejorar en la rotación, extensión y flexión de mi brazo derecho y flexibilidad de mi rodilla izquierda”, explica.

“Me levanto y no dejo de agradecer por un nuevo día. La mejor manera de agradecer es también vivir el presente, disfrutarlo al máximo. Y agradezco nuevamente por esa red de apoyo y oración, por recibir tanto amor de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos. ¡¡GRACIAS A TODOS!!

