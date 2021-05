Pepo Zubía no regresará con los Mazorqueros

Luego de haber dirigido sus primeras prácticas con el equipo Dorados de Chihuahua, continúa la disputa por José Luis “Pepo” Zubía, ya que la zona de Camargo asegura que sigue en planes del equipo, mientras que el jugador nativo de Chihuahua asegura que su objetivo es iniciar su carrera como manejador con la Segunda Zona.

Hiram Mendoza, director deportivo de la Segunda Zona, señaló: “Simplemente no quieren dejar salir a Pepo, Camargo está aferrado a que está con ellos, pero el mismo José Luis ya les ha externado que él no quiere ninguna relación con el equipo”.

“Nosotros cuando se hizo la petición de préstamo en la asamblea hemos hablado con ellos y han cambiado de jurisdiccional más de cinco veces, pero el títere que tienen de jurisdiccional tiene órdenes de no soltar a Pepo Zubía”, reiteró Mendoza.

Agregó que “Pepo sigue con nosotros, si no lo suelta Camargo tendrá otro cargo externo en el equipo, porque este proyecto empezó cuando vimos en Pepo el deseo de cambiar de faceta y que trae la filosofía de dar oportunidad a la gente del estado y Camargo está con un afán muy autoritario”.

José Luis “Pepo” Zubía indicó que “ya ellos tendrán sus motivos, hasta aquí llegó mi carrera como jugador, no jugaré más en Camargo ni en Chihuahua, yo les hice saber que me ayudaran en esta nueva etapa que quiero emprender de ser mánager y desde ese momento no he hablado con ellos, no es mi función, pero veremos qué pasa. Lo único que podría pasar es que no estuviera en terreno de juego o pueden darse muchas opciones para ayudar al equipo de Chihuahua, no precisamente como mánager”, finalizó.

EL APUNTE

En asamblea de la liga estatal se había dado el cambio de Zubía al equipo Dorados, ya que no sería jugador, sino mánager, acuerdo que no se ha respetado.

