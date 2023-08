¿Sin planes para este fin? Asiste a la Feria de Juegos Tradicionales en El Rejón

Este sábado en punto de las 18:00 horas arrancará la Feria de Juegos Tradicionales desde el parque El Rejón, por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, donde además de ser un evento deportivo, donde las familias chihuahuenses podrán observar y practicar deportes de pueblos Rarámuris, también disfrutarán de la oferta gastronómica y cultural típica del estado grande.

El evento tendrá 6 disciplinas en su cartelera, tales como: carreras de bola y de arihueta, juego de palillo nakiburi lucha tarahumara, cuatro de teja, juegos de destreza mental, chilillo, juego del quince o makomalí y rebote de mano con pelota dura.

Atletas que pertenecen a la etnia rarámuri estarán haciendo juegos de exhibición de diferentes disciplinas tradicionales de la cultura, además, también habrá presentaciones de diferentes grupos musicales originarios, así como de danza y platillos típicos de la región para el deleite de los asistentes en un evento 100 por ciento familiar.

Maria Luisa Palma Bustillos, perteneciente a la etnia rarámuri enfatizó en que se deben conservar las tradiciones, ya que las nuevas generaciones no practican ya los deportes que ellos comúnmente realizaban y este tipo de eventos les da difusión a disciplinas que están prácticamente olvidadas por los jóvenes.

“Para que respire la tierra, nuestros juegos tienen que ser en la misma tierra, no en cemento ni pavimento, nosotros tenemos una tradición de apostar vestidos telas, en la sierra hasta animales, esto porque tenemos la creencia de que si no apostamos, no damos nuestro máximo esfuerzo a la hora de correr”, comentó Palma Bustillos en la rueda de prensa de la presentación del evento, quien además invitó a las familias a asistir y conocer más sobre sus raíces.

Enrique Rascón, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas hizo énfasis en que el evento se trata de hacer un reconocimiento a las raíces del estado grande, para que las familias puedan conocer la cultura y disfrutar de una tarde agradable desde la zona del Reliz.

También asistió Pedro Beristain Flores, subdirector del Instituto Municipal del Deporte, quien convocó a toda la población del municipio, así como de cualquier parte del estado para que asistan a conocer y disfrutar de un evento cultural para niños y grandes.

El evento se realizará de manera conjunta en colaboración el Gobierno del Estado con la alcaldía municipal, a la rueda de prensa también asistieron Juan Francisco Lara, de la Asociación de Juegos Autóctonos, Tomas Aguilera, en representación de Teporaca Romero Del Hierro, directora del Instituto Chihuahuense del Deporte, así como Juan José Abdo Fierro, director del instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.